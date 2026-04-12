Arteta kêu gọi Arsenal “đứng dậy” sau thất bại 1-2 trước Bournemouth

HLV Mikel Arteta tuyên bố trận thua 1-2 trước Bournemouth trên sân nhà hôm thứ Bảy là một “cú đấm mạnh vào mặt”, kêu gọi các cầu thủ của ông không được ngã quỵ khi cuộc đua giành chức vô địch Premier League đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

HLV Mikel Arteta thất vọng khi Arsenal thua 1-2 trước Bournemouth trên sân nhà. Ảnh: Sky Sports

Junior Kroupi đã đưa đội khách dẫn trước một cách xứng đáng ở phút 17. Viktor Gyokeres gỡ hòa cho Arsenal từ chấm phạt đền, Nhưng Alex Scott đã giúp Bournemouth tái lập thế dẫn trước ở phút 74. Cuối cùng, đội bóng của Arteta đã không thể tìm được lời đáp trả, phải nhận thất bại thứ 2 trên sân nhà ở Premier League mùa giải này. Pháo thủ vẫn hơn 9 điểm so với đội nhì bảng Man.City, nhưng đội bóng của Pep Guardiola còn 2 trận chưa đấu. Hai đội còn gặp nhau vào Chủ nhật tới tại Etihad trong một trận đấu có thể quyết định chức vô địch.

“Đây là một cú đấm mạnh vào mặt, đó là điều tôi đã nói với các cầu thủ, và bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào”, HLV Arteta thất vọng nói. “Chúng tôi đã thi đấu kém xa so với đẳng cấp mà người ta mong đợi. Điều đó chắc chắn đúng, đặc biệt là ở những khu vực quan trọng. Nhưng một lần nữa, tôi không muốn chỉ trích bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là trong trường hợp này, một cách công khai”.

Arsenal xuyên suốt mùa giải là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004, sau 3 lần liên tiếp về nhì. Tuy nhiên, đội bóng đang trên đà giành “cú ăn bốn” chưa từng có tiền lệ chỉ vài tuần trước, giờ đã phải chịu 3 thất bại liên tiếp ở các giải đấu quốc nội - trả giá bằng việc mất Cúp Liên đoàn, FA Cup và giờ có thể mất cả Premier League. Arteta thừa nhận ông giờ phải đối mặt với một thử thách lớn để vực dậy tinh thần các cầu thủ.

“Chúng tôi biết điều gì đang bị đe dọa và thực tế là CLB đã không làm được điều đó trong một thời gian dài”, HLV người Tây Ban Nha nói. “ Điều đó cho thấy sự khó khăn nhưng tôi chỉ muốn tập trung vào những điều chúng ta có thể kiểm soát. Không phải là chúng ta cần phải làm nhiều điều mới mẻ mà chúng ta chưa từng làm, không, hãy cứ tiếp tục làm nhiều điều, hoặc gần như tất cả những điều chúng ta đã làm trong 9 tháng qua bởi vì đó là những gì đã đưa chúng ta đến được vị trí hiện tại”.

HLV của Arsenal hy vọng tất cả các cầu thủ trụ cột trở lại ở giúp đội. Những người vắng mặt trong trận đấu hôm thứ Bảy bao gồm Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori. “Trước hết, chúng ta cần tất cả mọi người khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu”, ông nói. “Chúng ta cần họ trở lại ngay lập tức bởi vì khi đó chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Và sau đó, những người khác, họ cần phải đứng lên, tôi là người đầu tiên, và đón nhận thử thách này và nỗ lực hết mình”.

Arsenal sẽ đối đầu với Sporting Lisbon trong trận lượt về tứ kết Champions League vào thứ Tư, sau chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi. Bốn ngày sau đó là cuộc gặp gỡ quan trọng tại Man.City, trận đấu có thể quyết định thành bại của mùa giải của họ.

VIỆT TÙNG