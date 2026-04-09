Arteta kêu gọi Arsenal áp dụng lối chơi với Sporting cho trận gặp Bournemouth

Kai Havertz ghi bàn thắng quyết định cho Arsenal

Arsenal đã nắm quyền kiểm soát trận tứ kết Champions League để giành chiến thắng 1-0 trước gã khổng lồ Primeira Liga vào thứ Ba, với bàn thắng quyết định ở phút 91 của Kai Havertz tại sân vận động Estadio Jose Alvalade. Đây là kết quả tích cực sau hai trận thua liên tiếp ở các giải đấu cúp, khi họ để thua trận chung kết Cúp Liên đoàn trước khi bị loại khỏi Cúp FA bởi đội bóng hạng Nhất Southampton.

Nhưng giờ đây, sự chú ý lại hướng về Ngoại hạng Anh, khi thầy trò Arteta đặt mục tiêu nới rộng khoảng cách 9 điểm với chiến thắng trước Bournemouth đang có phong độ cao tại sân Emirates. Đây là khởi đầu của một giai đoạn quan trọng trong chiến dịch của đội đầu bảng, những người sẽ có trận đấu được mong chờ trên sân khách gặp đội xếp thứ hai Manchester City vào ngày 19-4.

Và nếu đội của ông thực hiện tốt kế hoạch đã vạch ra trước Sporting, Arteta không dự đoán bất kỳ vấn đề nào trong các trận đấu còn lại. "Đặc biệt là trong những điều phụ thuộc vào chúng tôi, nó không liên quan gì đến chất lượng hay khả năng thực hiện. Đó là những điều đã đưa chúng tôi đến đây. Phần còn lại chúng tôi có, sẽ có những khoảnh khắc, có thể tốt hơn hoặc không hiệu quả lắm, nhưng nếu chúng tôi duy trì được những điều đó... chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời. Rõ ràng là chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Đó là một đêm trọng đại, một khoảnh khắc quan trọng trong mùa giải. Đặc biệt là với xuất phát điểm của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi có điều cần chứng minh. Và hôm qua tôi đã nói về bản sắc và những điều tôi muốn thấy trên sân. Điều đó chắc chắn đã xảy ra. Chắc chắn đã có một sự thay đổi ở đó."

Bournemouth kết thúc vòng đấu Premier League ngay trước loạt trận FIFA với trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Manchester United, đội bóng chứng kiến ​​Harry Maguire bị đuổi khỏi sân ở phút 78. Đội bóng của Andoni Iraola hiện đứng thứ 13 Premier League nhưng rất gần với các vị trí dự cúp châu Âu, chỉ cách Brentford ở vị trí thứ 7 bốn điểm. Bournemouth chỉ là đội bóng thứ hai có chuỗi trận bất bại hơn 10 trận (hiện tại thắng 4, hòa 7) và chuỗi trận không thắng hơn 10 trận (hòa 5, thua 6) trong cùng một mùa giải Premier League.

Nhân tố quan trọng trong chiến dịch của họ là Marcus Tavernier, người đã có 10 đóng góp vào bàn thắng (6 bàn thắng, 4 pha kiến ​​tạo) trong 28 lần ra sân tại Premier League mùa giải 2025-26. Anh ấy gần đây đã ký hợp đồng mới, giữ anh ấy ở lại sân Vitality đến năm 2029, và anh ấy đang hướng tới việc tiếp tục đà phát triển đi lên của CLB.

"Ký hợp đồng là quyết định dễ dàng nhất đối với tôi đối với CLB bóng đá này”. Tavernier giải thích với trang web chính thức của Bournemouth: "Tôi đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn về nơi tôi bắt đầu với CLB này và vị trí mà chúng tôi đã ở, và chúng tôi đã tiến xa như thế nào trên hành trình đó trong một thời gian ngắn như vậy. Phải dành lời cảm ơn sâu sắc đến chủ sở hữu vì đã đầu tư và dành nhiều tâm huyết cho đội bóng và đội hình này, và đặc biệt là huấn luyện viên trưởng nữa. Chúng tôi chỉ đang cố gắng tiếp tục xây dựng và làm cho câu lạc bộ này ngày càng tốt hơn".

HOÀNG HÀ