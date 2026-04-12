Liverpool và Arne Slot đang ở "chế độ sinh tồn"

Dù đã chi 450 triệu bảng, đội bóng này vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao và đã đứng một chân bên bờ vực – và sẽ phải vượt qua đối thủ mạnh nhất cũng như sự nghi ngờ chính mình để cứu vớt mùa giải.

Arne Slot đã dùng cụm từ "chế độ sinh tồn". Khả năng là Liverpool sẽ không thể sống sót qua vòng này; ít nhất là không phải ở Champions League, khi đang bị Paris Saint-Germain dẫn 2-0, khi một đội bóng không có nổi một cú sút trúng đích ở Parc des Princes có thể cần ghi 3 hoặc 4 bàn ở lượt về, khi một đội đã thua 16 trận mùa này phải đối mặt với nhà vô địch châu Âu.

Câu hỏi lớn hơn là liệu Slot có sống sót qua một mùa giải đã hứa hẹn rất nhiều nhưng lại mang về quá ít? Nhiều người trong câu lạc bộ hy vọng vậy, nhưng cũng không ít cổ động viên thì ngược lại.

Chiến dịch của Liverpool đã chệch khỏi quỹ đạo đến mức, trừ phi có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước PSG, trận tái đấu có lẽ là trận đấu ít quan trọng nhất còn lại của họ. Ưu tiên hàng đầu lúc này đơn giản là giành quyền dự Champions League mùa tới. Với chỉ 1 điểm trong 3 trận Premier League gần nhất, không có chiến thắng nào tại giải kể từ tháng 2, tấm vé đó còn xa mới được đảm bảo.

Chi phí tài chính từ việc không thể giành vé sẽ là rất lớn cho một câu lạc bộ đã chi 450 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, đã cam kết thêm 55 triệu bảng cho mùa hè này và có vẻ như cần một cuộc đại tu tốn kém khác. Họ đã chi rất nhiều nhưng vẫn bị PSG lấn lướt, dù Giorgi Mamardashvili, một trong những tân binh năm 2025, ít nhất đã có màn trình diễn hay nhất cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, điều đó cũng phần nào cho thấy thủ môn đã phải hoạt động vất vả thế nào.

Sự điều chỉnh chiến thuật của Slot cho thấy mọi kế hoạch đã phải vẽ lại khi Liverpool chật vật. Ông lần đầu tiên sử dụng hàng hậu vệ 5 người dưới thời mình, như một phản ứng trước trận thua 0-4 tan nát trước Manchester City. "Tôi nghĩ nếu nhìn vào trận đấu cuối tuần qua, mọi chuyện đã không thể tồi tệ hơn được nữa," đội trưởng Virgil van Dijk nói.

Hai huyền thoại từng đưa câu lạc bộ đến vinh quang châu Âu hai thập kỷ trước lại có quan điểm trái chiều về chiến thuật này. Steven Gerrard cho rằng PSG thống trị hoàn toàn nhưng "chiến thuật và kế hoạch của Liverpool đã có tác dụng trong phần lớn thời gian trận đấu". Trong khi đó, Jamie Carragher nói rằng Slot "đã sai lầm hoàn toàn về mặt chiến thuật".

Tuy nhiên, có lẽ với Liverpool lúc này, chẳng có chiến thuật đúng đắn nào cả. Jeremie Frimpong cuối cùng cũng được chơi đúng vị trí sở trường là wing-back, nhưng Slot có thể vẫn e ngại khi để anh đá hậu vệ cánh. "Tôi nghĩ chúng tôi có những cầu thủ có thể chơi được hệ thống này," Van Dijk nói. Nhưng Liverpool chỉ có ba trung vệ khỏe mạnh, và Joe Gomez không phải lúc nào cũng sẵn sàng. Sẽ rất khó để sử dụng sơ đồ này mọi trận đấu.

Slot gợi ý đó là kế hoạch được thiết kế riêng cho PSG: "Sẽ thế nào nếu hôm nay chúng tôi chơi với những tiền đạo cánh thực thụ?" Ngụ ý rằng Mohamed Salah, người không được sử dụng, sẽ không thể lùi về đối phó với cặp hậu vệ cánh Achraf Hakimi và Nuno Mendes.

Liverpool thời Gerrard và Carragher dưới thời Gerard Houllier và Rafa Benitez cũng không xa lạ gì với lối đá phòng ngự khi làm khách ở châu Âu. Có thể khiến nhiều người khó chịu khi thấy Liverpool chơi như một đội bóng yếu hơn. Nhưng sự thật là họ đã là kẻ yếu hơn. Và ở lượt về, họ lại là kẻ yếu hơn.

"Có lẽ chẳng ai cho chúng tôi cơ hội," Van Dijk nói, người sẽ cố gắng động viên đồng đội bằng ký ức về cuộc lội ngược dòng trước Barcelona năm 2019. Nhưng đó là một Liverpool đang ở đỉnh cao quyền lực. Còn bây giờ, đội bóng đang trong sự pha trộn kỳ lạ giữa quá trình chuyển giao và suy thoái.

Van Dijk dường như đã ám chỉ đến sự kết thúc trong sự nghiệp của chính mình: "Mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, kể cả quãng thời gian của tôi ở đây ở một thời điểm nào đó." Anh còn một năm trong hợp đồng. Dù phong độ của chính anh cũng trồi sụt, anh chưa bao giờ quan trọng hơn về một khía cạnh nào đó: sự sẵn sàng ra sân khi những người khác vắng mặt đã giúp ngăn mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn.

Liverpool đã biết nhiều điều sắp kết thúc: sự nghiệp của Salah tại Anfield là một. Và có vẻ như nó sẽ không kết thúc bằng một trận chung kết Champions League ở Budapest. Với Andy Robertson, người hết hợp đồng vào mùa hè, có thể cũng sẽ không có trận chung kết Champions League thứ tư. Van Dijk có lẽ sẽ là người sống sót cuối cùng của một đội bóng vĩ đại, cùng với Alisson.

Ngay cả khi có một tia hy vọng về tương lai của Liverpool, sự xuất hiện trở lại của Alexander Isak, Liverpool rời Paris với vấn đề nan giải: họ chỉ có thể mong mùa giải kết thúc sớm vào lúc này, khi vẫn còn đang đứng thứ năm tại Premier League. Nhưng giai đoạn quyết định đang đến gần, và nó có thể còn tồi tệ hơn. Với cả đội và huấn luyện viên, nhiệm vụ lúc này chỉ đơn giản là sống sót.

HỒ VIỆT