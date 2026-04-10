Andy Robertson xác nhận rời Liverpool sau 9 năm

Hậu vệ cánh Andy Robertson sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải này sau 9 năm gắn bó.

Robertson đã có 373 lần ra sân cho Liverpool, là thành viên chủ chốt của đội hình đã đưa The Reds trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh và châu Âu dưới thời HLV Jurgen Klopp. Tuy nhiên, ngôi sao 32 tuổi này đã mất vị trí trong đội hình chính mùa này kể từ khi Milos Kerkez đến, và anh đã không được gia hạn hợp đồng. “Sau 9 mùa giải vô cùng thành công tại Anfield, Andy Robertson sẽ rời CLB khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này”, Liverpool cho biết trong một thông cáo báo chí. “Anh ấy sẽ ra đi với tư cách là một huyền thoại thực sự của Liverpool, người đã đóng vai trò quan trọng trong những thành công của những năm gần đây trong suốt 373 lần ra sân cho đến nay”.

Sự thăng tiến của Robertson là một trong những câu chuyện thành công trong triều đại huy hoàng của Klopp tại Anfield. Được ký hợp đồng từ Hull City, đội bóng vừa xuống hạng vào năm 2017, với giá 8 triệu bảng, cầu thủ người Scotland nhanh chóng trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích. Anh chỉ đứng sau người đồng đội cũ Trent Alexander Arnold về số pha kiến ​​tạo trong lịch sử Premier League. Ngoài vinh quang giành 2 chức vô địch Premier League và một Champions League, Robertson còn giành được FA Cup, 2 Cúp Liên đoàn, Club World Cup và Siêu cúp châu Âu.

“Thật không dễ dàng khi phải rời một CLB như Liverpool, nó đã là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi và gia đình tôi trong 9 năm qua”, Robertson nói với trang web của CLB. “Nhưng đối với tôi, cầu thủ ra đi, những người khác cũng ra đi - điều không thay đổi là CLB và tất nhiên là người hâm mộ. Tôi đã có 9 năm tuyệt vời ở đây và tôi sẽ không đánh đổi điều đó vì bất cứ điều gì trên thế giới. Tôi đã cống hiến hết mình cho CLB và tôi không có nhiều điều hối tiếc. Đó là một hành trình tuyệt vời. Nhưng bóng đá luôn vận động, tôi nghĩ giờ là lúc phải bước tiếp và đến với những cơ hội tiếp theo trong sự nghiệp”.

Robertson là sự chia tay đáng chú ý thứ 2 của cựu vô địch Anh sau Mohamed Salah.

Nhưng đây là đoạn kết không lý tưởng với Robertson, người chỉ được đá chính 15 trận mùa này. Chưa đầy một năm sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool đã trải qua một mùa giải tồi tệ, một phần được cho đã bị ảnh hưởng bởi bi kịch tiền đạo Diogo Jota qua đời trong một tai nạn xe hơi hồi tháng 7. HLV Arne Slot đã phải vật lộn để tìm ra sự cân bằng phù hợp từ một đội hình được xây dựng đắt đỏ. Liverpool sớm thành cựu vô địch và thậm chí hiện đang đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh. Liverpool cũng vừa bị loại khỏi FA Cup với tỷ số 0-4 trước Man.City, trong khi thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain hôm thứ Tư có thể chặn dứng tham vọng vào bán kết Champions League.

VIỆT TÙNG