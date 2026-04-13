De Zerbi chỉ rõ Tottenham đang thiếu niềm tin

Nhà cầm quân người Italy tiếp quản vị trí từ HLV tạm quyền Igor Tudor vào cuối tháng trước, và Tottenham bắt đầu trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông ở khu vực xuống hạng Premier League sau khi West Ham đánh bại Wolves hôm thứ Sáu. Sau trận thua tại Sunderland, do cú sút chạm người đổi hướng mạnh của Nordi Mukiele trong hiệp 2, Spurs hiện kém vị trí an toàn của West Ham 2 điểm khi giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

Thật đáng tiếc khi Spurs chưa thắng trận nào ở Premier League kể từ cuối tháng 12, và đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go để tránh xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977. Nhưng cựu HLV của Brighton và Marseille, De Zerbi - nhà cầm quân thứ 3 của CLB London trong một mùa giải đáng thất vọng này - chỉ ra rằng một chiến thắng sẽ thay đổi tâm trạng toàn đội.

“Chúng ta phải nỗ lực để giành được một chiến thắng bởi vì chỉ với một chiến thắng, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ trong mùa giải này”, ông nói với Sky Sports. “Tôi có 24 giờ mỗi ngày và thời gian không phải là vấn đề. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội trong hiệp một, giống như những gì chúng tôi đã làm trong tuần. Các cầu thủ có chất lượng tuyệt vời nhưng chúng ta phải tin tưởng hơn vào bản thân, và điều quan trọng là phải thắng một trận. Chúng ta có thể chơi tốt hơn nhiều so với hôm nay nhưng sau 5 hoặc sáu 6 trận đấu tập thì rất khó. Nói chung, chúng ta phải giữ vững sự tập trung để giành chiến thắng một trận”.

Tottenham sẽ đối đầu với Brighton vào tuần tới, tiếp theo là trận đấu với đội cuối bảng Wolves, nhưng thật khó để thấy chiến thắng tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu. De Zerbi cho biết đội bóng mới của ông, những người đã thua một nửa trong số 32 trận đấu ở giải Ngoại hạng mùa này, có chất lượng nhưng đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin. “Tôi có thể là một người anh trai, một người cha, họ không cần một HLV”, ông có chia sẻ khác với BBC. “Họ không cần phải cải thiện lối chơi bóng đá. Họ có thể chơi tốt hơn và họ sẽ chơi tốt hơn một khi chúng ta đạt được một mức độ tự tin khác”.

Tin buồn cho De Zerbi là nguy cơ mất trung vệ chủ chốt Cristian Romero trong giai đoạn quan trọng này. Tuyển thủ Argentina đã chấn thương sau khi va chạm với thủ môn đồng đội Antonin Kinsky trong hiệp 2, đã phải rời sân trong nước mắt. De Zerbi cho biết: “Chúng ta phải xem xét trong những ngày tới. Tôi hy vọng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng vì cậu ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cần cậu ấy để kết thúc mùa giải và đạt được mục tiêu của mình”.

