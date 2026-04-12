“Vụ Enzo Fernandez” phơi bày sự khác biệt căn cơ giữa Chelsea và Man City

Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Enzo Fernandez trong trận tiếp đón Manchester City Chủ nhật này, không phải vì chấn thương mà vì án treo giò nội bộ. Câu chuyện về tiền vệ đắt giá 107 triệu bảng đã vạch trần ranh giới giữa một “dự án vĩnh viễn” hỗn loạn và một cỗ máy chiến thắng thực thụ.

Khi hai đội gặp nhau hồi tháng 1, chính Enzo Fernandez là người lên tiếng đúng nghĩa với bàn gỡ hòa phút 94 tại Etihad. Nhưng lần này, anh bị treo giò vì những phát ngôn thiếu kiểm soát, ca ngợi cựu thuyền trưởng Enzo Maresca – người từng là trợ lý của Pep Guardiola. Hành vi của người đội phó Chelsea cho thấy sự thiếu kỷ luật và một văn hóa phòng thay đồ mà dường như không ai đủ tầm để chế ngự.

Trong khi đó, ở đầu kia chiến tuyến, Man City cũng có những ngôi sao thèm khát Real Madrid. Rodri – chủ nhân Quả bóng Vàng – cũng từng công khai bóng gió về việc ra đi. Nhưng Guardiola chỉ nhún vai: “Không cầu thủ nào từ chổi được Real. Ai không vui có thể ra đi”. Và rồi, Rodri không bị treo giò. Anh vẫn đá chính, tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 trước Liverpool tại FA Cup. Đó là khác biệt đầu tiên: Sự khắc kỷ, tự tin và quyền lực tuyệt đối của Pep so với sự bất lực trong quản trị đội bóng của Chelsea.

Hai chiến lược, hai thế giới

Chelsea dưới thời ông chủ Todd Boehly và Clearlake Capital đã chi hơn 1,6 tỷ bảng, nhưng thứ họ xây dựng không phải một đội bóng, mà là một “kho” hợp đồng. Chiến lược “khóa chân” cầu thủ bằng những bản hợp đồng 8 năm, 9 năm khiến họ không thể thoát khỏi những kẻ hết thời hoặc mất giá, theo bình luận từ tờ Independent. Nó cũng khiến những tài năng lớn như Enzo Fernandez cảm thấy ngột ngạt. Khi không thể ra đi, sự bất mãn bùng phát. Anh là bộ mặt của sự phi lý: Một cầu thủ 107 triệu bảng nhưng chưa bao giờ thực sự tham gia cuộc đua vô địch Premier League. Anh chỉ có một Conference League (chẳng đáng tự hào) và một FIFA Club World Cup.

Ngược lại, Man City chỉ mất 101 triệu bảng để sở hữu cả Rodri và Bernardo Silva. Rodri đã vượt xa mọi kỳ vọng, giành 4 Premier League và 1 Champions League. Bernardo Silva, dù muốn ra đi từ lâu (Pep xác nhận anh sẽ ra đi vào mùa hè), vẫn được đeo băng đội trưởng và cống hiến hết mình bởi anh biết rằng ở Etihad, khát khao cá nhân không bao giờ được phép phá hoại tập thể. Guardiola luôn rõ ràng: Muốn ra đi? Được, hãy đáp ứng định giá. Barca theo đuổi Silva hàng năm trời, nhưng họ không bao giờ đủ tiền. Và Silva vẫn chiến đấu như một chiến binh.

Tương lai phía trước

Chelsea dường như chẳng bao giờ hết sai lầm. Họ chia cặp tiền vệ 222 triệu bảng (Caicedo – Fernandez) bằng cách đình chỉ một người. Họ thua PSG với tổng tỷ số 8-2 ở Champions League, thua Arsenal ba lần dưới thời Liam Rosenior. Họ nghiện mua tiền vệ cánh trong khi khung thành vẫn là tử huyệt. Và họ hứa “ngày mai sẽ có mứt” – một cụm từ ám chỉ việc hứa hẹn thành công trong tương lai để trấn an hiện tại.

Fernandez năm nay 25 tuổi, không còn quá trẻ. Anh ta bắt đầu mệt mỏi với lời hứa về một đội hình “bất khả chiến bại trong tương lai”. Anh ta muốn lên Real Madrid ngay bây giờ. Nhưng sự thật phũ phàng là trong ba năm khoác áo Chelsea, trừ khoảnh khắc vô địch World Cup 2022, Enzo hiếm khi chơi đủ hay để xứng đáng với một suất đá chính ở Bernabeu.

Trong khi đó, Man City dù đang trong giai đoạn chuyển giao, họ vẫn có một danh hiệu trong tay, vẫn còn cơ hội vô địch Premier League và FA Cup. Họ có một huấn luyện viên mà các ngôi sao kính nể, một cấu trúc mà sự ra đi của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể sụp đổ.

Vụ Enzo Fernandez không chỉ là một án treo giò. Đó là biểu tượng cho sự khác biệt: Một bên là những bản hợp đồng bất tận và sự hỗn loạn có chủ đích. Một bên là sự vận hành trơn tru, nơi ngay cả những ngôi sao muốn ra đi nhất cũng phải cúi đầu trước tập thể. Và kết cục, trên sân cỏ, cũng như trên bảng tỷ số, sự khác biệt ấy sẽ được phơi bày.

HỒ VIỆT