Maguire ký hợp đồng mới với Man.United

Man.United vào thứ Ba chính thức xác nhận Harry Maguire đã ký hợp đồng mới. Trung vệ người Anh dự kiến ​​sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải, nhưng đã đồng ý các điều khoản để gia hạn hợp đồng tại Old Trafford.

Harry Maguire ký hợp đồng mới đến tháng 6-2027 với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Trung vệ 33 tuổi đã ký hợp đồng ban đầu có thời hạn một năm, đến tháng 6-2027, với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Maguire cho biết: “Được khoác áo Man.United là vinh dự lớn nhất. Đó là trách nhiệm khiến bản thân tôi và gia đình tự hào mỗi ngày. Tôi rất vui mừng được kéo dài hành trình của mình tại CLB tuyệt vời này ít nhất 8 mùa giải, và tiếp tục thi đấu trước những người hâm mộ đặc biệt của chúng ta để cùng nhau tạo ra nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa”.

Maguire gia nhập Quỷ đỏ từ Leicester City với giá 80 triệu bảng vào năm 2019. Anh đã có 266 lần ra sân cho CLB, ghi được 17 bàn thắng. Anh đóng vai trò quan trọng trong sự hồi sinh của Man.United dưới thời Michael Carrick, với phong độ ấn tượng kể từ tháng 1 giúp anh được triệu tập trở lại đội tuyển Anh trước các trận đấu quốc tế với Uruguay và Nhật Bản vào tháng 3 vừa qua. “Bạn có thể cảm nhận được tham vọng và tiềm năng của đội hình đầy triển vọng này”, Maguire nói thêm. “Sự quyết tâm của toàn bộ CLB trong việc chiến đấu giành những danh hiệu lớn là điều rõ ràng đối với mọi người và tôi tin tưởng rằng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta cùng nhau vẫn còn ở phía trước”.

Jason Wilcox, Giám đốc bóng đá của Man.United, cho biết: “Harry thể hiện tinh thần và sự kiên cường cần thiết để thi đấu cho Man.United. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực, mang đến kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo vô giá cho đội hình trẻ trung, đầy tham vọng của chúng tôi. Harry, giống như mọi người ở CLB, hoàn toàn quyết tâm giúp Man.United đạt được thành công thường xuyên và bền vững”.

PHI SƠN