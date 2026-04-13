Man.City đánh bại Chelsea, thu hẹp khoảng cách với Arsenal

Manchester City đã thổi bùng ngọn lửa đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 3-0 trước Chelsea, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal còn 6 điểm.

Marc Guehi tung cú sút nâng tỷ số lên 2-0

Đội bóng của Pep Guardiola đã tạo ra một màn trình diễn hủy diệt ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, với Nico O'Reilly và Marc Guehi ghi bàn chỉ trong vòng sáu phút tại Stamford Bridge. Jeremy Doku ấn định chiến thắng đậm đà, đảm bảo Man City tận dụng lợi thế từ thất bại bất ngờ 1-2 của Arsenal trước Bournemouth hôm thứ Bảy. Hiện tại, Man City chỉ còn kém Arsenal 6 điểm và còn một trận chưa đấu, tạo nên một cuộc đối đầu đỉnh cao với Pháo thủ tại sân Etihad vào ngày 19-4.

Sau khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn và đè bẹp Liverpool ở tứ kết Cúp FA, Man City đang đạt phong độ cao đúng lúc. Tham vọng giành chức vô địch Anh lần thứ 7 dưới thời Pep Guardiola dường như đang mờ dần sau hai trận hòa liên tiếp trước các đội bóng đang chật vật trụ hạng như West Ham và Nottingham Forest. Nhưng cú vấp của Arsenal là chất xúc tác để Man City quật khởi trở lại.

Thực tế là sau 45 phút đầu rời rạc trước Chelsea, cho thấy Man City có thể bỏ lỡ cơ hội vàng để gây áp lực lên Arsenal. Nhưng lời động viên của Guardiola trong giờ nghỉ giữa hiệp đã có tác dụng như mong muốn và Man City giờ đây có thể tập trung vào trận đấu sinh tử với đội bóng đang sa sút phong độ của Mikel Arteta.

Thiếu năng lượng và sự gắn kết trong một khởi đầu lộn xộn, Man City đã may mắn không bị thủng lưới khi bàn thắng của Marc Cucurella bị từ chối vì lỗi việt vị sít sao. Hàng thủ đội khách cũng để Pedro Neto dễ dàng có cơ hội ghi bàn, buộc Gianluigi Donnarumma phải cản phá ở cột gần.

Phải mất 35 phút, City mới có một pha tấn công sắc bén khi Bernardo Silva cố gắng vươn người đón quả tạt của O'Reilly, nhưng Robert Sanchez đã có một pha cứu thua xuất sắc trước cú sút cận thành của tiền vệ này.

Man City đã tăng tốc sau giờ nghỉ và O'Reilly đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 51. Rayan Cherki tạt bóng xoáy vào trong hướng đến O'Reilly và hậu vệ trái của City đã tái hiện màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với một pha đánh đầu cận thành chính xác.

Sáu phút sau, Cherki một lần nữa thể hiện tài năng sáng tạo đã chinh phục Guardiola bất chấp một vài khoảnh khắc thiếu quyết đoán trong mùa giải đầu tiên của anh ở Manchester. Tiền vệ người Pháp đi bóng lướt qua một nhóm cầu thủ Chelsea ở rìa vòng cấm trước khi tung ra một đường chuyền tuyệt vời cho Guehi, người trông giống một tiền đạo hơn là một trung vệ khi anh tung cú sút hoàn hảo vào góc xa từ khoảng cách 12 mét.

Man City đã tận dụng sự phòng ngự tệ hại của Chelsea để ghi bàn thắng thứ ba ở phút 68. Sanchez chuyền bóng cho Moises Caicedo dù tiền vệ của Chelsea bị ba cầu thủ Man City vây quanh, và Doku đã chớp lấy cơ hội, lao vào khu vực cấm địa để dứt điểm ghi bàn, giúp Guardiola ăn mừng một kết quả vô cùng quý giá.

HOÀNG HÀ