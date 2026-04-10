Máy tính dự đoán vòng 32 Ngoại hạng Anh: Giai đoạn quyết định

Vòng 32 Ngoại hạng Anh diễn ra từ thứ Sáu đến thứ Hai (10-13-4) hứa hẹn những diễn biến kịch tính, đặc biệt ở ba mặt trận: đua vô địch, tranh vé dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng. Dưới đây là dự báo từ siêu máy tính Opta cho từng trận đấu đáng chú ý.

Cuộc đua vô địch: Cơ hội cuối cho Man City?

Arsenal vs Bournemouth: Arsenal đang có lợi thế lớn với 9 điểm nhiều hơn Man City dù đã đá nhiều hơn một trận. Dù vừa trải qua cú sốc tinh thần khi thua chung kết cúp liên đoàn và bị loại khỏi FA Cup, Pháo thủ vẫn thể hiện bản lĩnh khi thắng Sporting CP ở phút bù giờ tại Champions League giữa tuần. Siêu máy tính dành cho họ 72,2% cơ hội thắng trước Bournemouth – cao nhất vòng đấu. Pháo thủ đang hướng đến chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại giải lần thứ ba mùa này, điều chỉ từng xảy ra ở các mùa 2013-14 và 2022-23. Tuy nhiên, Bournemouth không phải đối thủ dễ bị bắt nạt: họ đang có chuỗi 11 trận bất bại (thắng 4, hòa 7), với 5 trận hòa liên tiếp – một kỷ lục của câu lạc bộ.

Chelsea vs Man City: Man City có khoảng cách quá xa để nghĩ đến chức vô địch, nhưng họ vẫn buộc phải thắng nếu muốn duy trì hy vọng mong manh. Thầy trò Pep Guardiola đang có phong độ ấn tượng trong tháng Tư: họ thắng 28/31 trận Premier League gần nhất trong tháng này, trung bình đạt 2,5 điểm/trận. Chiến thắng 4-0 trước Liverpool tại FA Cup cuối tuần trước là minh chứng cho sự lên chân. Siêu máy tính đánh giá Man City nhỉnh hơn với 41,2% cơ hội thắng, trong khi Chelsea có 33,1%.

Cuộc chiến trụ hạng: De Zerbi ra mắt cùng Tottenham

West Ham vs Wolves: Mở màn vòng đấu là trận cầu sinh tử tại London Stadium. West Ham chỉ kém nhóm an toàn 1 điểm và sẽ vươn lên nếu thắng. Họ được dự báo có 50,1% cơ hội thắng, trong khi Wolves – đội chưa thắng trận sân khách nào mùa này (hòa 5, thua 10) – chỉ có 24,7%. Lịch sử ủng hộ chủ nhà: West Ham thắng 5 trận sân nhà gần nhất trước Wolves. Đáng chú ý, cả 16 trận gần nhất giữa hai đội tại giải đều có người thắng (8 thắng mỗi bên), không trận nào hòa.

Sunderland vs Tottenham: HLV Roberto De Zerbi có trận ra mắt trên ghế nóng của Tottenham trong bối cảnh đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Spurs đang là đội duy nhất chưa thắng tại Premier League trong năm 2026, với chuỗi 13 trận không thắng (hòa 5, thua 8). Đây là chuỗi trận tệ thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ, chỉ sau 16 trận mùa 1934-35. Siêu máy tính đánh giá Sunderland cao hơn với 43,2% cơ hội thắng, trong khi Tottenham chỉ có 30,1%. Đây cũng là trận có khả năng hòa cao nhất vòng (26,7%).

Nottingham Forest vs Aston Villa: Forest vừa có chiến thắng quan trọng 3-0 trước Spurs, nhưng họ đang trải qua chuỗi 7 trận sân nhà không thắng tại giải (hòa 4, thua 3), trong đó 3 trận gần nhất không ghi bàn. Villa được đánh giá cao hơn với 43,1% cơ hội thắng, trong khi Forest có 31,7%.

Cuộc đua top 4 và suất dự cúp châu Âu

Manchester United vs Leeds United: Man United đang có phong độ ấn tượng với chỉ 1 thất bại trong 14 trận kể từ Giáng sinh (thắng 8, hòa 5), giành 29 điểm – chỉ kém Arsenal. HLV Carrick toàn thắng cả 6 trận Premier League tại Old Trafford khi cầm quân (1 trận năm 2021, 5 trận năm 2026) – thành tích chỉ kém các huyền thoại như Pellegrini, Eriksson và Ancelotti. Leeds đang khủng hoảng với chuỗi 4 trận không ghi bàn – chỉ từng có một lần trong lịch sử câu lạc bộ, mùa 1981-82 (khi họ xuống hạng). Siêu máy tính dành cho Man United 61,7% cơ hội thắng, Leeds chỉ có 18,1%.

Liverpool vs Fulham: Liverpool đang khủng hoảng: thua 4-0 trước Man City tại FA Cup và thua 2-0 trước PSG tại Champions League giữa tuần. Kể từ đầu vòng 6, họ thua (10 trận) nhiều hơn thắng (9), với 34 điểm – kém 11 đội khác. Dù vậy, siêu máy tính vì tin vào lợi thế Anfield nên dành cho họ 60% cơ hội thắng trước Fulham (19,1%).

Brighton vs Burnley: Brighton đang là đội khách được đánh giá cao nhất vòng với 55,2% cơ hội thắng trước Burnley. The Seagulls đã thắng 4/5 trận gần nhất, vươn lên vị trí thứ 10 và đang mơ về suất dự cúp châu Âu. Burnley chỉ có 22,6% cơ hội thắng.

Brentford vs Everton: Cặp đấu cân bằng giữa hai đội đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Brentford có 47,4% cơ hội thắng, Everton 26,4%, và khả năng hòa là 26,2% – trận dễ hòa thứ hai vòng đấu.

Crystal Palace vs Newcastle: Trận đấu cân bằng nhất vòng: Palace có 37,1% cơ hội thắng, Newcastle 36,5%, hòa 26,3%. Newcastle đang cố gắng quên đi thất bại đau đớn trước Sunderland ở derby Tyne-Wear cách đây 3 tuần.

HỒ VIỆT