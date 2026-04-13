Tottenham tiếc nuối vì vận rủi, nỗi lo xuống hạng ngày càng sâu sắc

Tình cảnh khó khăn của Tottenham tại Premier League càng thêm trầm trọng với thất bại 0-1 trước Sunderland hôm Chủ nhật trong trận đấu đầu tiên của Roberto De Zerbi trên cương vị HLV.

Thủ môn Antonin Kinsky xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Brian Brobbey (Sunderland)

Tottenham đã chiêu mộ cựu HLV Brighton và Marseille vào cuối tháng trước trong nỗ lực cuối cùng để cứu vãn tình thế khỏi nguy cơ xuống hạng thảm khốc. Nhưng HLV người Italy đã không thể truyền cảm hứng cho đội bóng trong trận đấu khó khăn đầu tiên tại Sunderland và Gà trống London vẫn nằm trong khu vực xuống hạng.

Tottenham, thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV thứ ba trong mùa giải này, chưa có chiến thắng nào tại Premier League kể từ cuối tháng 12 khi họ đang đối mặt với cơn ác mộng xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Đội bóng của De Zerbi đã thi đấu khởi sắc trong những phút đầu trận và được hưởng một quả phạt đền, nhưng sau đó đã bị VAR hủy bỏ. Tottenham rất biết ơn thủ môn Antonin Kinsky, người đã nhanh chóng lao ra cản phá cú sút cận thành của Brian Brobbey ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, trong khi Dominic Solanke bỏ lỡ cơ hội vàng trước thủ thành Robin Roefs ở phía bên kia sân.

Sunderland vươn lên dẫn trước nhờ một chút may mắn ở phút 60 khi cú sút của Nordi Mukiele chạm vào Micky van de Ven và đổi hướng đi vào lưới.

De Zerbi thực hiện 3 sự thay đổi người, đưa Joao Palhinha, Pape Matar Sarr và Mathys Tel vào sân, rồi sau đó mất đội trưởng Cristian Romero vì chấn thương. Tottenham nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa ở những phút cuối, nhưng Roefs đã cản phá cú sút mạnh mẽ của Pedro Porro ở phút bù giờ để đảm bảo chiến thắng cho Sunderland.

Tottenham hiện đang kém đội đứng thứ 17 West Ham 2 điểm và chỉ còn sáu trận đấu nữa để tránh khỏi nguy cơ xuống hạng gần như không thể xảy ra. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Deloitte, họ là CLB giàu thứ 9 trên thế giới, điều này càng làm nổi bật tình thế khó khăn đặc biệt của họ.

Đối thủ cạnh tranh trụ hạng Nottingham Forest đã cầm hòa Aston Villa với tỷ số 1-1 tại sân City Ground và vẫn hơn West Ham 1 điểm. Aston Villa của Unai Emery đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của Murillo. Forest đã gỡ hòa vào cuối hiệp 1 khi Neco Williams dứt điểm khéo léo từ ngoài vòng cấm. Jean-Philippe Mateta ghi hai bàn, trong đó có một quả phạt đền ở phút bù giờ, giúp Crystal Palace lội ngược dòng đánh bại Newcastle 2-1 tại Selhurst Park.

HOÀNG HÀ