LFCSG ủng hộ việc thay thế Arne Slot bằng Andoni Iraola

Đa phần các CĐV Liverpool tại Việt Nam nói chung và tại TPHCM nói riêng đều ủng hộ quyết định của BLĐ Liverpool khi sa thải Arne Slot và thay thế bằng HLV Andoni Iraola. Dưới đây là quan điểm của anh Huỳnh Ngọc Bo, thành viên chủ chốt của Đội bóng Fan Liverpool Sài Gòn (LFCSG).

LFCSG trong một trận giao hữu sân 11 (Anh Huỳnh Ngọc Bo thứ 2 từ phải qua hàng dưới)

Anh Huỳnh Ngọc Bo, một trong các “linh hồn” của LFCSG ở trong những trận cầu không biết mệt, chủ yếu trên sân 11 từ ngày 23-5-2005 đến nay chia sẻ: “Về việc sa thải Arne Slot và thay bằng Andoni Iraola, thì theo ý kiến của tôi ở thời điểm hiện tại là hợp lý.

“Lý do rất rõ: Những trận đấu của LFC dưới thời Slot gần đây nhất mất dần đi bản sắc của Liverpool - mãnh liệt tấn công, phòng ngự thì chắc chắn, một LFC ở trên sân Anfield mà đội nào đến cũng phải sợ, nhưng dưới thời Slot, xem thấy không còn cái chất LFC nữa”.

“Về phần HLV Iraola, cũng theo quan điểm của tôi thì, ông ấy thích tổ chức lối đá mãnh liệt ở trên sân đấu, chơi pressing liên tục, giống như thời của Jurgen Kloop, đây cũng chính là điều mà các CĐV của LFC luôn mong muốn được thấy mỗi khi đội bóng áo đỏ ra sân thi đấu”.

“Với lại Slot đã làm mất niềm tin, sự hi vọng của CĐV quá nhiều trong thời gian vừa qua, cho nên thay Iraola ngay ở thời điểm này để lấy lại niềm tin của CĐV và hi vọng lớn lao vào sự đổi mới của đội bóng trong mùa giải đầy rẫy thách thức và kỳ vọng sắp tới”.

Là một cầu thủ không chuyên sân 11 người, đá không hay (fan mà đá hay thì lại không phải là fan) nhưng rất nhiệt tình, thì anh Huỳnh Ngọc Bo là một trong những đầu cầu kết nối và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ của Đội bóng LFCSG suốt 21 năm qua...

Anh Huỳnh Ngọc Bo có kể đôi nét về Đội bóng LFCSG: “Thành lập từ 23-5-2005 đến nay, đội bóng của chúng tôi đa số quy tụ anh em tứ xứ đang sinh sống tại Sài Gòn vốn là cùng chung hai niềm đam mê lớn lao chính là đá bóng và cổ vũ cho Liverpool”.

“Đây là đội bóng chung của tất cả anh em fan Liverpool sinh sống và cả làm việc tại Sài Gòn, không phân biệt quê quán, công việc, giàu nghèo, và tôn giáo. Đội sinh hoạt chủ yếu là sân 11 người vào chủ nhật hàng tuần trong các sân cỏ tự nhiên ở địa bàn TPHCM”.

“Ngoài ra anh em cũng vẫn còn sinh hoạt sân 5, sân 7 người tuỳ theo thời gian và địa điểm, sự kiện. LFCSG từng giam gia các giải Fan League của các Hội Fan Official được duy trì hằng năm, tham gia các giải hoạt động từ thiện, rồi quyên góp ủng hộ, cùng các hoạt động từ thiện ý nghĩa đối với xã hội và đến nay vẫn duy trì đến hôm nay”.

“Cho đến thời điểm này, Đội vẫn hoạt động và luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động và duy trì đá bóng vào Chủ nhật hàng tuần. Châm ngôn của LFCSG cũng giống như của Liverpoo bên trời Anh: “You’ll Never Walk Alone!”.

LFCSG tham gia buổi đón huyền thoại Sami Hyypia hồi năm ngoái

Đ.Hg.