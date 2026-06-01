Sự kiện áo bóng đá hàng đầu Việt Nam lần thứ 2

Hoà chung không khí của những ngày hội bóng đá thế giới năm 2026, trong đó có cả sự kiện FIFA World Cup 2026 đình đám tại Bắc Mỹ vào mùa Hè năm nay, VARZONE - Football Jersey Event sẽ tiếp tục đứng ra tổ chức Ngày hội áo bóng đá chính hãng lần thứ 2 tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Hoàng mèo ở sự kiện áo đấu lần 1

Sự kiện áo đấu bóng đá chính hãng hàng đầu Việt Nam sẽ diễn ra từ khung giờ 0 giờ cho đến 20 giờ trong 2 ngày 13-6 và 14-6 tại URBAN HUB (địa chỉ là số 1B đường Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu -TPHCM).

Trong suốt 2 ngày lễ hội không thu phí này, các CĐV, người hâm mộ, khán giả mê bóng đá quốc tế, thích xem hoặc sưu tầm quần áo đấu chính hãng của các CLB trên thế giới và cả tại Việt Nam sẽ có cơ hội tề tựu về một địa điểm duy nhất, chiêm ngưỡng bộ sưu tập khổng lồ của nhiều thành viên về những chiếc áo đấu đầy màu sắc, độc lạ có 1 không 2.

Thậm chí, ở đây, các CĐV hâm mộ có khả năng được nhìn thấy những áo đấu phiên bản đặc biệt kỷ niệm ngôi vô địch, cúp - danh hiệu hoặc ngày thành lập của các CLB bất kỳ, cả những mẫu áo đấu độc nhất vô nhị có chữ ký của những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Sự kiện áo đấu bóng đá chính hãng hàng đầu Việt Nam lần đầu tiên diễn ra hồi 2024, mang lại những trải nghiệm xem - nhìn chưa từng có trước đây dành cho người hâm mộ, khi được tận mắt sờ vào những chiếc áo đấu đầy màu sắc của các CLB hàng đầu trên thế giới như Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea...

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng rất thích sưu tập áo đấu và được tôn trọng trong cộng đồng người sưu tầm như là Hoàng Rapper, Hoàng mèo... cùng nhau, tất cả tạo ra một không gian rực rỡ màu sắc mà bất kỳ ai yêu bóng đá cũng đều cảm thấy mê mẩn, và thích được sở hữu ít nhất là một chiếc áo đấu.

Sự kiện lần này bao gồm các hoạt động cộng đồng như:

Triển lãm hàng ngàn áo bóng đá Vintage cùng các vật phẩm sưu tầm; Trưng bày áo đấu có độ hiếm bậc nhất, các áo chữ ký danh thủ cùng các câu chuyện lịch sử; Gặp gỡ gần 20 Vendors lớn từ Bắc chí Nam quy tụ về, và hàng trăm Collectors hội tụ; Talkshow “chuyên sâu” từ các Collectors có tầm ảnh hưởng; Cộng đồng cùng nhau theo dõi trực tiếp các trận cầu nảy lửa bằng màn hình cực lớn; Hàng loạt mini-game và cuộc thi xuyên suốt 2 ngày sự kiện; Bạn ở xa, không tham gia kịp? Hãy yên tâm! Sẽ có cuộc thi online để chúng ta cùng nhau kết nối; Danh thủ bí ẩn nào sẽ xuất hiện tại sự kiện? Và hàng trăm quà tặng từ các Nhà Tài Trợ dành cho các bạn đến tham dự và chung vui với cộng đồng.

Theo lời BTC, không thể kể hết các thú vị của 2 ngày sự kiện VARZONE - Jersey Festival Việt Nam lần này, và còn nhiều điều bí mật nữa đang chờ đón những người đến tham sự 2 ngày lễ hội trung tuần của tháng 6.

Hoàng Rapper nằm trong BTC

Không gian đầy màu sắc

CĐV nước ngoài cũng tham gia sự kiện

