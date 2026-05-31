HLV Yutaka Ikeuchi thận trọng khi đánh giá về các đối thủ ở bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục giải U19 Đông Nam Á 2026 bằng cuộc so tài với đội U19 Timor Leste vào ngày 1-6. Vào trưa 31-5, HLV trưởng của các đội đã tham dự buổi họp báo trước khi bước vào giải, ông Yutaka Ikeuchi đã có những đánh giá thận trọng trước trận ra quân.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp U19 Timor Leste vào ngày 1-6. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẽ bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất. Bóng đá trẻ vốn rất khó lường, trong đó Timor Leste vốn có sự tiến bộ nhiều trong thời gian qua nên sự thận trọng của HLV người Nhật Bản là không bất ngờ.

Phát biểu trước truyền thông, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự vui mừng khi các cầu thủ trẻ có cơ hội được góp mặt tại một sân chơi khu vực giàu tính cạnh tranh, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho quá trình phát triển trong tương lai. “Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải đấu này. U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Tại bảng A, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đánh giá là trận đấu đáng chú ý nhất của bảng đấu.

Khi được hỏi về nhận định này, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết đội tuyển U19 Việt Nam không dành sự tập trung cho riêng một đối thủ nào mà sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận đấu. “Như tôi đã chia sẻ, U19 Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu. Trận gặp Indonesia cũng vậy”, ông nói. Đội chủ nhà tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi sở hữu lực lượng chất lượng, trong đó có 6 cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài.

Trong khi đó, U19 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh chưa thể sở hữu đội hình tối ưu nhất do những khó khăn về lực lượng vì vướng lịch thi đấu trong nước. Dù vậy, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ hiện có và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

