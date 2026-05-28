Chốt danh sách 25 tuyển thủ tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026

Sáng 28-5, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 1-6 đến 14-6 tại Medan. Giải đấu còn được xem là cơ hội cho các đội trẻ khu vực Đông Nam Á khởi động để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027.

U19 Việt Nam tự tin đạt thứ hạng tốt tại giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF

Đội tuyển U19 Việt Nam khởi hành từ TPHCM lúc 9g50 với gần 1 ngày di chuyển để đến Medan, địa điểm thi đấu vào lúc 19 giờ cùng ngày với 2 chặng bay và quãng thời gian chờ nối chuyến.

Do hạn chế về đường bay tới Medan, đây là phương án di chuyển phù hợp nhất đối với đội tuyển U19 Việt Nam. Chính vì vậy, VFF đã tạo điều kiện để toàn đội di chuyển vào TPHCM từ một ngày trước khi khởi hành, đồng thời bố trí thêm một buổi tập tại đây nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái vận động, giảm thiểu ảnh hưởng từ việc di chuyển kéo dài.

Trước ngày lên đường, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cũng đã rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 25 cầu thủ. Theo kế hoạch, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá và chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ một ngày trước trận ra quân tại giải.

HLV Yutaka Ikeuchi chọn ra 25 cầu thủ trước ngày lên đường sang Indonesia.

Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá cao sự hỗ trợ của VFF, các CLB cũng như tinh thần nỗ lực của các cầu thủ. Ông cũng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của toàn đội trước những thử thách tại giải đấu sắp tới: “Tôi cùng Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ để U19 Việt Nam hướng đến giải Đông Nam Á với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Cho dù có khó khăn thế nào toàn đội cũng sẽ cùng nhau vượt qua”.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1-6, Myanmar ngày 4-6 và Indonesia ngày 7-6.

Chia sẻ trước giờ lên đường, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi thừa nhận quá trình chuẩn bị của đội tuyển không hề dễ dàng khi chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu của các giải trong nước cũng như lịch thi tốt nghiệp THPT của nhóm các cầu thủ sinh năm 2008. Đây là điều khá đáng tiếc khi đội tuyển không thể có được lực lượng mạnh nhất như kỳ vọng cho giải đấu lần này.

ĐOÀN NHẬT