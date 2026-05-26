CLB Ninh Bình có HLV trưởng thứ tư ở mùa bóng 2025-2026

Mùa bóng 2025-2026 đang đi vào giai đoạn cuối, ghế HLV trưởng ở CLB Ninh Bình tiếp tục đổi chủ khi vào sáng 26-5, lãnh đạo đội bóng này đã công bố tân HLV trưởng. Qua đó, ông Chu Đình Nghiêm sẽ thay thế nhà cầm quân người Hàn Quốc Bae Ji-won.

Lãnh đạo CLB Ninh Bình chúc mừng tân HLV trưởng Chu Đình Nghiêm.
Nhằm tránh sự biến động trong công tác chỉ đạo hiện nay, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV đương nhiệm Bae Ji-won tiếp tục làm nhiệm vụ đến hết mùa bóng hiện tại gồm hai trận còn lại của V-League và Cúp Quốc gia. Đây cũng là giai đoạn mà ông Chu Đình Nghiêm dần thích nghi ở đội bóng mới và dần tiếp nhận công việc.

Vốn là tân binh ở V-League 2025-2026 nhưng Ninh Bình đã hướng đến mục tiêu cao là đạt thành tích tốt nhất tại V-League và Cup Quốc gia. Nhưng hiện đội chỉ còn đích ngắm Huy chương bạc hoặc Huy chương đồng ở V-League, đồng thời đang vào đến bán kết Cúp Quốc gia. Đó cũng không bất ngờ khi đội bóng thiếu sự ổn định ở khu kỹ thuật, từ HLV Gerard Albadalejo (Tây Ban Nha), HLV Vũ Tiến Thành, HLV Bae Ji-won và nay là Chu Đình Nghiêm.

HLV Chu Đình Nghiêm vốn là nhà cầm quân nội được đánh giá cao hiện nay. Xuất thân từ CLB Thanh Hóa, ông Nghiêm về Hà Nội FC làm phó tướng cho HLV Phan Thanh Hùng và sau đó chuyển sang dẫn dắt CLB Hải Phòng. Giai cầm quân dắt Hải Phòng là thời điểm ông Nghiêm khẳng định tốt tay nghề của mình.

Ảnh: MINH HOÀNG

Hai trận còn lại của V-League mùa này Ninh Bình lần lượt gặp Thanh Hóa và Hà Tĩnh mà tương quan lực lượng cùng tình hình đua tranh hiện nay, khả năng giành trọn 6 điểm là trong tầm tay. Nhưng dù có thắng 2 trận sắp tới, Ninh Bình vẫn không có quyền tự quyết ở cuộc đua trở lại top 3 mà hy vọng Hà Nội FC sẽ sẩy chân. Hiện tại, hai đội có cùng 45 điểm, nhưng đội bóng thủ đô hơn hiệu số đối đầu.

Ở đấu trường Cúp Quốc gia, nơi mà đội vô địch sẽ tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa tới, Ninh Bình sẽ gặp Thể Công Viettel ở vòng bán kết, cặp còn lại là cuộc so tài giữa Nam Định và Công an TPHCM.

QUỐC CƯỜNG

