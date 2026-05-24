Đội Thanh Niên TPHCM thua 0-8 trong ngày rớt hạng Nhì

Các học trò của HLV Lương Trung Tuấn thi đấu đầy bạc nhược trong thất bại 0-8 trước đội chủ nhà Bắc Ninh thuộc vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, qua đó chính thức rớt hạng trước 2 vòng.

Trước giờ bóng lăn trên sân Việt Yên vào chiều 24-5, cả Bắc Ninh lẫn Thanh Niên TPHCM đều chịu áp lực phải thắng. Đội chủ nhà cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Đồng Nai trong cuộc đua vô địch, trong khi đại diện phía Nam cũng buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng ở lại giải đấu.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn nghiêng về phía Bắc Ninh. Thanh Niên TPHCM thi đấu rời rạc, thiếu sức sống và gần như không thể chống đỡ trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Ngoại binh Bruno Cunha trở thành ngôi sao sáng nhất trận khi ghi tới 4 bàn thắng. Bên cạnh đó, Vũ Xuân Tín lập hat-trick chỉ trong vòng 12 phút cuối hiệp hai, còn Ngân Văn Đại là người mở tỷ số từ rất sớm. Màn trình diễn áp đảo giúp Bắc Ninh giành chiến thắng đậm nhất mùa giải với tỷ số 8-0.

Sau thất bại này, Thanh Niên TPHCM tiếp tục đứng cuối bảng với 7 điểm, kém đội xếp trên là Long An tới 7 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn hai vòng, khoảng cách đó khiến đoàn quân của HLV Lương Trung Tuấn chính thức trở thành đội duy nhất phải xuống chơi ở hạng Nhì mùa tới.

Thanh Niên TPHCM (áo trắng) thua đậm trước Bắc Ninh (áo vàng). ẢNH: TÂM HÀ

Ở chiều ngược lại, chiến thắng tưng bừng giúp Bắc Ninh giữ vững vị trí nhì bảng với 42 điểm. Dù vẫn kém đội đầu bảng Đồng Nai 5 điểm, Ngân Văn Đại cùng các đồng đội vẫn níu kéo cuộc đua vô địch ít nhất đến vòng đấu áp chót.

Cũng trong ngày 24-5, Quy Nhơn United cầm hòa Đại học Văn Hiến 1-1 trên sân khách. Kết quả này giúp Quy Nhơn United giành lại vị trí thứ ba từ CLB TPHCM. Hai đội cùng có 32 điểm nhưng Quy Nhơn United xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Cuộc đua giành huy chương đồng vì vậy hứa hẹn sẽ còn rất hấp dẫn ở những vòng đấu cuối cùng.

HỮU THÀNH