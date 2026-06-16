Cựu HLV đội Nam Định trở lại làm việc tại World Cup

Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) chính thức bổ nhiệm ông Herve Renard làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, chỉ 1 ngày sau khi sa thải đồng nghiệp Sabri Lamouchi.

HLV Herve Renard thời điểm dẫn dắt Saudi Arabia

Quyết định được FIT đưa ra sau thất bại nặng nề 1-5 của Tunisia trước Thụy Điển ở trận ra quân bảng F thuộc World Cup 2026. Kết quả này khiến Lamouchi trở thành HLV đầu tiên mất việc tại giải đấu, đồng thời đẩy đại diện đến từ châu Phi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo FTF, hợp đồng của HLV Renard có thời hạn đến hết hành trình của Tunisia tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đôi bên sẽ xem xét khả năng hợp tác lâu dài sau giải đấu nếu đạt được những kết quả tích cực.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Renard không phải cái tên xa lạ. Chiến lược gia 57 tuổi từng có vài tháng làm việc tại Nam Định ở mùa giải V-League 2004. Sau đó, ông vươn tầm trở thành một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất châu Phi khi lần lượt đưa Zambia và Bờ Biển Ngà đăng quang CAN Cup năm 2012 và năm 2015.

HLV Renard cũng dạn dày kinh nghiệm huấn luyện các đội tuyển dự World Cup. Ông từng dẫn dắt Morocco tại World Cup 2018, rồi cùng Saudi Arabia tạo nên cú sốc khi đánh bại Argentina tỷ số 2-1 ở trận mở màn World Cup 2022. Đây cũng trận thua duy nhất của Messi cùng đồng đội trên hành trình giành cúp vàng thế giới trên đất Qatar.

Sau khi chia tay Saudi Arabia, HLV Renard chuyển sang dẫn dắt tuyển nữ Pháp dự World Cup nữ 2023 và Olympic Paris 2024. Công việc gần nhất của ông là trở lại nắm tuyển nam Saudi Arabia trước khi nhận lời dẫn dắt Tunisia của hiện tại. FTF cho biết, HLV Renard sẽ có mặt tại Monterrey (Canada) trong ngày 16-6 để bắt tay ngay vào công việc. Ông dự kiến chỉ đạo buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 21-6 tới, trận đấu mang ý nghĩa sống còn đối với cơ hội đi tiếp của Tunisia.

Nhiệm vụ trước mắt của Renard là nhanh chóng ổn định đội bóng đang chịu áp lực lớn sau thất bại trước Thụy Điển. Dù World Cup 2026 đã mở rộng lên 48 đội, Tunisia vẫn đối mặt nguy cơ bị loại sớm nếu không cải thiện đáng kể hàng phòng ngự và giành kết quả thuận lợi trong hai trận còn lại gặp Nhật Bản và Hà Lan.

Trước đó, HLV Lamouchi bị chấm dứt hợp đồng chỉ sau 5 trận dẫn dắt đội tuyển kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 1-2026. Dưới thời nhà cầm quân 54 tuổi, Tunisia chỉ thắng 1 trận trước Haiti và liên tục gây thất vọng. Đây cũng là lần thay HLV thứ 4 của họ kể từ đầu năm 2024.

Còn liên quan đến những thông tin về vụ xô xát xảy ra tại khách sạn nơi đội tuyển Tunisia đóng quân sau trận thua Thụy Điển, HLV Lamouchi trong buổi họp báo cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đã bác bỏ các đồn đoán cho rằng con trai ông có liên quan đến sự việc.

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HỮU THÀNH