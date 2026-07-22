Giải đấu đỉnh cao đầy cảm xúc

Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi động, trái bóng Trionda đã hoàn thành hành trình lăn qua 16 sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico, khép lại kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc.

Trước ngày khai cuộc, không ít ý kiến băn khoăn rằng việc mở rộng quy mô lên 48 đội có thể làm giảm chất lượng chuyên môn của World Cup 2026 do khoảng cách trình độ giữa các đội quá lớn. Nhưng thực tế trên sân cỏ đã mang đến câu trả lời đầy thuyết phục.

World Cup 2026 vẫn giữ nguyên giá trị của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bởi mọi đội tuyển đều thi đấu với khát vọng chiến thắng và niềm tự hào dân tộc. Việc mở rộng số đội không chỉ mở thêm cánh cửa cho nhiều nền bóng đá nhỏ hoặc đang trên đà phát triển như Canada, Na Uy, Cape Verde hay CHDC Congo, mà còn tạo nên những câu chuyện truyền cảm hứng.

Các cầu thủ Tây Ban Nha hạnh phúc trên bục nhận cúp vô địch World Cup 2026. ẢNH: THX

Điều đó một lần nữa chứng minh rằng World Cup luôn là nơi mọi giấc mơ đều có cơ hội trở thành hiện thực, đồng thời cũng là sân khấu của những bất ngờ khi hàng loạt tên tuổi lớn như Đức, Hà Lan, Croatia, Brazil hay Bồ Đào Nha phải dừng bước sớm.

Tây Ban Nha chinh phục cúp vàng bằng lối chơi kiểm soát bóng đậm bản sắc; Argentina dù không thể bảo vệ ngôi vương nhưng Lionel Messi cùng đồng đội vẫn để lại dấu ấn với những cuộc ngược dòng đầy ấn tượng. Xen giữa đó là hàng loạt khoảnh khắc bùng nổ của các ngôi sao, những bàn thắng đẹp mắt, những pha cứu thua xuất thần và nhiều trận cầu khiến người xem đi từ hồi hộp đến vỡ òa.

World Cup 2026 không chỉ thành công trên sân cỏ mà còn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong công tác tổ chức. Mỹ, Canada và Mexico đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trước thềm giải đấu để cùng nhau tạo nên kỳ World Cup đầu tiên được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia, trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử, được nhìn nhận là nơi hội tụ những giá trị của thể thao, văn hóa và tinh thần kết nối. World Cup 2026 cũng là nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc khó quên của sự chuyển giao giữa các thế hệ.

Có lẽ đây là lần cuối người hâm mộ được chứng kiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó là những lời chia tay đầy xúc động từ Neymar, Luka Modric, Guillermo Ochoa cùng nhiều gương mặt đã gắn bó với World Cup suốt nhiều năm. Không ít cầu thủ và người hâm mộ đã rơi nước mắt khi phải nói lời tạm biệt với những biểu tượng của một thời thanh xuân bóng đá.

Song hành với những lời chia tay là sự xuất hiện đầy hứa hẹn của thế hệ kế cận. Kylian Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới; Lamine Yamal, Nico Williams, Jude Bellingham và chủ nhân danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Pau Cubarsi đều khẳng định tài năng cùng bản lĩnh. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành những biểu tượng mới của bóng đá thế giới trong thập niên tới. Những khoảnh khắc ấy nhắc nhở rằng World Cup chính là nơi các thế hệ cùng tiếp nối những giá trị bền vững của bóng đá.

THƯ NGUYỄN