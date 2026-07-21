Một kỳ World Cup thành công từ nhiều mặt

World Cup 2026 rõ ràng là một giải đấu rất thành công, ở đó không chỉ có tính chất tranh đua về mặt chuyên môn giữa các đội tuyển mà các nước chủ nhà còn nỗ lực kết hợp quảng bá du lịch, công tác an ninh để góp phần tạo nên những ngày hội bóng đá đầy hấp dẫn.

Ảnh: THX

Năm nay, FIFA đã tạo bước đột phá khi nâng số đội tham dự lên 48 và thi đấu trên 3 quốc gia. Hình ảnh các khán đài luôn được lấp đầy khán giả, những trận đấu được các nhà tổ chức lồng ghép chương trình giải trí vào giờ nghỉ đã góp phần giúp các trận đấu thêm sắc màu, hài hòa và bớt căng thẳng.

Điều ấn tượng nhất về công tác tổ chức, theo tôi là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu. World Cup 2026 là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Ước tính có hàng triệu cổ động viên đã di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai trong suốt hơn một tháng với hơn 100 trận đấu. Nhưng giải đấu hầu như không ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến các trận đấu. Đó là dấu ấn đậm nét để FIFA có thể áp dụng mô hình nhiều quốc gia cùng đăng cai tổ chức trong thời gian tới.

Bên cạnh đó là có những vấn đề gây tranh cãi như giá vé từ những vòng trong được cho là quá cao, hay FIFA can thiệp về điều luật qua việc áp dụng thẻ đỏ treo cho cầu thủ đội tuyển Mỹ. Nhưng nhìn chung, công tác tổ chức theo tôi là tốt.

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Các khán đài tại World Cup luôn được lấp đầy khán giả. Ảnh: VFF

Công tác điều hành của trọng tài càng về sau này càng thoải mái khi có sự hỗ trợ “tận răng” từ công nghệ VAR cho đến camera đã giảm thiểu tối đa những sai sót, tranh cãi cũng như những bàn thua oan uổng đến với các đội. Bên cạnh yếu tố công nghệ thì chính những trọng tài cũng đã được FIFA nâng chất đáng kể. Có thống kê là các trọng tài tại World Cup thường di chuyển từ 12-13 km mỗi trận, quãng đường tương đương nhiều cầu thủ thi đấu trên sân. Vì thế việc chuẩn bị thể lực đã được FIFA triển khai từ nhiều năm trước.

Bóng đá châu Á học được gì từ World Cup? Điều rõ ràng là bóng đá châu Á hiện tại đến với World Cup cũng chỉ dừng ở việc tích thêm kinh nghiệm. Năm nay châu Á có 9 đội dự giải nhưng cũng như kỳ gần đây, Nhật Bản vẫn là đội tạo ấn tượng nhất. Tiếc là Nhật Bản đụng Brazil ngay từ vòng knock-out đầu tiên, dù thua nhưng những thể hiện của họ là rất đáng khen. Vấn đề thể chất ở đấu trường thế giới là rất quan trọng, và điều đó là hạn chế với các CLB châu Á.

Với việc có 48 đội tham dự vòng chung kết hiện tại, sắp tới FIFA còn dự tính mở lên 64 đội thì gia tăng cơ hội góp mặt cho nhiều đội đẳng không cao. Việc lọt vào vòng 1/8, tứ kết mới là thước đo so sự thăng tiến của nền bóng đá. Điều đó tôi nghĩ khu vực châu Á còn nhiều điều phải chuẩn bị lại.

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