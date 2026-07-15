Bellingham, điểm tựa của Tam Sư

Sau khi Brazil, Hà Lan lần lượt bị loại đồng nghĩa với thành tích ghi bàn của Vinicius, Haaland cũng dừng lại, hai tay săn bàn này không còn cơ hội trong cuộc đua tranh Vua phá lưới tại World Cup 2026. Mpabbe và Messi đang có ưu thế với 8 bàn, theo sau bộ đôi này là hai tay săn bàn của tuyển Anh với cùng 6 bàn là Kane và Bellingham.

Jude Bellingham

Trong hai chân sút của đội tuyển Anh đang áp sát vị trí số 1, theo tôi thì Bellingham được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích ghi bàn. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Na Uy vừa qua, Bellingham chính thức gia nhập cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới mà sức trẻ cùng sự nhạy bén của mình, anh có quyền hướng đến danh hiệu cá nhân cao quý ấy. Điều ấn tượng ở Bellingham là chân sút này thi đấu ở vị trí tiền vệ, nhưng tốc độ, khả năng di chuyển cùng dứt điểm nhạy bén đã làm cho Bellingham trở thành nỗi ám ảnh cho các hàng phòng ngự.

Bellingham đang vào trận thứ hai liên tiếp lập cú đúp bàn thắng tại World Cup 2026, trước đó là hai bàn ở trận thắng Mexico 3-2 để đang trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2026. Ổn định về phong độ và nhạy bén trong ghi bàn, Bellingham đủ sức để tạo áp lực lên hai tay săn bàn hàng đầu của đội tuyển Argentina và Pháp.

Bellingham có hy vọng tiếp mạch ghi bàn ở vòng bán kết khi hàng thủ của Argentina không quá mạnh. Họ từng bị Na Uy hay Ai Cập hành hạ khổ sở ở những trận đấu trước thì gặp tuyển Anh với cấu trúc đội hình chắc chắn, việc bị “dính đòn” phản công hẳn không là ngoại lệ.

Bộ đôi Kane - Bellingham trên hàng công đội tuyển Anh

Theo quy định của FIFA, nếu các cầu thủ bằng số bàn thắng, thứ hạng sẽ được phân định dựa trên số pha kiến tạo. Nếu vẫn bất phân thắng bại, tiêu chí tiếp theo là số phút thi đấu và hiệu suất ghi bàn theo thời gian trên sân. Chính điều đó đang giúp Mbappe tạm xếp trên Messi khi hai cầu thủ này có cùng 8 bàn nhưng Mbappe có 3 pha kiến tạo, trong khi Messi chỉ có 1 pha kiến tạo.

Cũng chính điều đó sẽ là thách thức không nhỏ cho Bellingham khi tay săn bàn này đang có trong tay 6 bàn nhưng chỉ có 1 pha kiến tạo. Mỗi đội chỉ còn 2 trận là bán kết và tranh chung kết (hoặc hạng ba) nên thử thách càng gia tăng.

NGUYỄN TUẤN PHONG