Chờ HLV Luis de la Fuente ra oai

Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha xứng đáng là cuộc so tài đỉnh cao, ở đó không chỉ là màn đọ sức giữa dàn sao trong đội hình hai đội mà còn từ hai khu kỹ thuật.

HLV Fuente (bên trái) chỉ còn cách Cúp vô địch 1 trận đấu

Bài toán của HLV Luis de la Fuente không đơn thuần là khóa Messi. Muốn kiểm soát Argentina, Tây Ban Nha phải xử lý tốt cả bốn thời điểm của trận đấu, đặc biệt là thời điểm mất bóng và phòng ngự chuyển đổi. Khi có bóng, Tây Ban Nha cần dùng khả năng kiểm soát để buộc Argentina phải di chuyển, nhưng không được rơi vào trạng thái chuyền bóng chậm và thiếu mục đích. Họ cần đổi hướng nhanh, tạo điều kiện cho Yamal đối mặt hàng thủ Argentina, đồng thời sử dụng các pha xâm nhập của Dani Olmo, Fabián Ruiz hoặc các cầu thủ tuyến hai.

Khi mất bóng, Tây Ban Nha phải gây áp lực ngay lên cầu thủ có đường chuyền đầu tiên của Argentina. Mục tiêu không nhất thiết là đoạt lại bóng ngay, mà trước hết phải ngăn Argentina đưa bóng nhanh đến Messi hoặc các tiền đạo trong trạng thái thuận lợi. Nếu mất bóng mà khoảng cách phía sau quá lớn, Argentina có đủ chất lượng để chuyển trạng thái và khai thác ngay.

Khi không có bóng, Tây Ban Nha cần bảo vệ trung lộ, duy trì cự ly ngắn giữa các tuyến và buộc Messi phải nhận bóng xa khu vực nguy hiểm. Các trung vệ không nên bước ra theo Messi quá sâu, bởi hành động đó có thể mở khoảng trống phía sau cho Álvarez hoặc Lautaro di chuyển.

HLV Đinh Hồng Vinh

Khoảng 20–25 phút cuối có thể là giai đoạn quyết định. Đây là lúc HLV de la Fuente phải sử dụng chiều sâu đội hình, duy trì năng lượng ở tuyến giữa và chuẩn bị đối phó với những điều chỉnh của Scaloni, đặc biệt là khả năng đưa Lautaro Martínez hoặc Rodrigo De Paul vào để gia tăng sức ép. Không một kế hoạch nào có thể loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Messi.

Nếu Tây Ban Nha kiểm soát được nhịp độ, duy trì cấu trúc sau khi mất bóng và vẫn giữ sự chủ động trong giai đoạn cuối, họ có đủ cơ sở để đánh bại Argentina. Ngược lại, nếu trận đấu trở nên đứt gãy, liên tục chuyển đổi và được quyết định bằng những khoảnh khắc cá nhân, lợi thế có thể nghiêng về Argentina bởi kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp và khả năng tạo khác biệt của Messi.

ĐINH HỒNG VINH