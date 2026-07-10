Argentina “đấu” với các ông lớn của bóng đá châu Âu

Việc châu Âu có 6 đại diện ở vòng tứ kết cho thấy chất lượng tổ chức và chiều sâu chiến thuật của bóng đá châu Âu vẫn rất mạnh. Các đội như Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Na Uy hay Thụy Sĩ đều có bản sắc riêng, nền tảng thể lực tốt và khả năng kiểm soát trận đấu ở trình độ cao. Tuy nhiên, để đánh bại Argentina là điều không đơn giản.

Đương kim vô địch Argentina và hành trình khá thuận lợi đến trước vòng tứ kết.

Argentina không chỉ là nhà đương kim vô địch, mà còn là đội bóng có kinh nghiệm rất lớn ở các trận knock-out. Họ biết cách chịu áp lực, biết kiểm soát cảm xúc và đặc biệt nguy hiểm ở những thời điểm quyết định. Đối thủ trực tiếp của Argentina ở tứ kết là Thụy Sĩ. Đây là đội bóng rất khó chịu. Thụy Sĩ có tổ chức phòng ngự tốt, kỷ luật chiến thuật cao và tâm lý thi đấu ổn định. Họ không phải đội bóng dễ bị cuốn vào nhịp chơi của đối thủ.

Nếu Thụy Sĩ kéo được Argentina vào một trận đấu chặt chẽ, nhịp độ thấp và hạn chế không gian hoạt động của Messi ở khu vực trước vòng cấm, Argentina chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu nói đội châu Âu nào có nhiều khả năng hạ bệ Argentina nhất, tôi nghiêng về Pháp và Tây Ban Nha.

Pháp có tốc độ, sức mạnh, chiều sâu lực lượng và nhiều cá nhân có khả năng tạo khác biệt. Điểm nguy hiểm nhất của Pháp là khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Nếu Argentina mất bóng ở khu vực giữa sân, Pháp có thể lập tức khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự bằng tốc độ của các cầu thủ tấn công. Với Mbappé, Pháp luôn có một cầu thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một pha di chuyển hoặc một tình huống dứt điểm.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa phải)

Tây Ban Nha lại là thử thách theo một cách khác. Họ mạnh ở khả năng kiểm soát bóng, kiểm soát nhịp độ và tạo sức ép liên tục bằng các pha phối hợp nhóm. Nếu Tây Ban Nha cầm bóng đủ chắc, kéo giãn đội hình Argentina và hạn chế khả năng phản công của đối thủ, họ có thể khiến Argentina phải phòng ngự trong thời gian dài. Đây là mẫu đối thủ có thể làm Argentina tiêu hao rất nhiều thể lực.

Bỉ, Anh và Na Uy cũng có những điểm mạnh riêng. Bỉ có kinh nghiệm và chất lượng cá nhân. Anh có chiều sâu đội hình, nhưng lối chơi cần mạch lạc hơn nếu muốn đánh bại một đội bản lĩnh như Argentina. Na Uy lại rất nguy hiểm nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái, đặc biệt với Haaland và Ødegaard. Nếu Argentina gặp Na Uy, họ phải kiểm soát rất tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và các tình huống bóng hai.

Theo tôi, muốn đánh bại Argentina, đối thủ phải làm được ba việc. Thứ nhất là hạn chế không gian hoạt động của Messi ở khu vực giữa sân và trước vòng cấm. Thứ hai là kiểm soát tốt phòng ngự chuyển đổi, không để Argentina phản công trong tư thế thuận lợi. Thứ ba là phải giữ được sự tập trung đến những phút cuối, bởi Argentina là đội bóng rất giỏi tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Đội tuyển Pháp đang vào giai đoạn rất mạnh

Nhìn tổng thể, Pháp là đội có nhiều yếu tố nhất để hạ bệ Argentina nhờ tốc độ, sức mạnh, chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến. Tây Ban Nha cũng là đối thủ rất nguy hiểm nếu họ kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Còn trước mắt, Thụy Sĩ sẽ là bài kiểm tra không hề dễ dàng cho Argentina ở tứ kết.

Argentina vẫn là đội rất đáng gờm vì họ có bản lĩnh của nhà vô địch. Nhưng từ vòng tứ kết trở đi, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Nếu có đội châu Âu đủ sức đánh bại Argentina, tôi đánh giá Pháp là ứng viên rõ nhất, sau đó là Tây Ban Nha.

ĐINH HỒNG VINH