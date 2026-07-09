Bản lĩnh của nhà vô địch

Hẳn là có những ý kiến trái chiều sau trận thắng của Argentina trước Ai Cập, nhưng theo tôi thì đó là một trận thắng thuyết phục qua màn lội ngược dòng rất ấn tượng của Argentina, thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

HLV Đinh Hồng Vinh

Ở thể thức đấu loại trực tiếp, khi bị dẫn 0-2 ở giai đoạn cuối trận, áp lực tâm lý là rất lớn. Nhưng Argentina vẫn giữ được niềm tin, duy trì sức ép và tận dụng rất tốt những thời điểm quyết định để lội ngược dòng. Trước hết, phải dành lời khen cho Ai Cập. Họ đã có một trận đấu rất tốt về mặt tổ chức. Trong phần lớn thời gian trận đấu, họ khiến Argentina gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi Argentina phải tấn công trước một khối phòng ngự thấp và có tính kỷ luật cao.

Về phía Argentina, họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng trong một số thời điểm, tốc độ luân chuyển bóng chưa đủ nhanh để kéo giãn hệ thống phòng ngự của Ai Cập. Khi đối phương lùi sâu, Argentina cần nhiều hơn những pha di chuyển không bóng vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, cũng như các tình huống xâm nhập từ tuyến hai. Đó là lý do họ gặp bế tắc trong thời gian dài.

Tuy nhiên, điểm mạnh của Argentina là khả năng điều chỉnh trong trận đấu và bản lĩnh ở thời điểm khó khăn. Sau khi bị dẫn 0-2, họ đẩy cao đội hình, tăng số lượng cầu thủ tham gia tấn công và gây áp lực liên tục vào khu vực vòng cấm. Bàn rút ngắn tỉ số của Romero ở phút 79 có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó thay đổi hoàn toàn trạng thái tâm lý của trận đấu. Từ thời điểm đó, Argentina chơi với sự tự tin lớn hơn, còn Ai Cập bắt đầu bị kéo lùi sâu hơn.

Bàn thắng quyết định của Enzo Fernández cũng cho thấy Argentina không chỉ thắng bằng cảm xúc. Đó là kết quả của sức ép liên tục, khả năng duy trì cường độ tấn công và sự hiện diện đúng lúc của các cầu thủ tuyến hai trong vòng cấm. Ở những trận đấu loại trực tiếp, các tình huống như vậy thường tạo ra sự khác biệt. Tôi cho rằng đây là chiến thắng rất quan trọng với Argentina. Nó không chỉ giúp họ vào tứ kết, mà còn củng cố thêm niềm tin cho toàn đội.

Tuy nhiên, trận đấu này cũng chỉ ra rằng Argentina vẫn cần thận trọng hơn trong phòng ngự chuyển đổi và phải cải thiện tốc độ triển khai khi gặp những đội phòng ngự thấp. Ai Cập xứng đáng được tôn trọng vì họ đã chơi một trận đấu rất kỷ luật, dũng cảm và có ý đồ chiến thuật rõ ràng. Nhưng Argentina thắng vì họ có bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng tận dụng những khoảnh khắc quyết định.

Đó là phẩm chất rất quan trọng của một đội bóng đang bảo vệ chức vô địch.

ĐINH HỒNG VINH