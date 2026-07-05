Mexico có đủ tự tin để gây bất ngờ trước Tam Sư

Đây là cặp đấu mà tôi đánh giá có tính chiến thuật rất cao. Nếu chỉ xét về chất lượng đội hình, Anh được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, những gì hai đội thể hiện từ đầu World Cup cho thấy Mexico đang tạo được sự ổn định lớn hơn.

HLV Đinh Hồng Vinh

Mexico không sở hữu nhiều ngôi sao như Anh, nhưng họ có hệ thống thi đấu rất kỷ luật. Khoảng cách giữa các tuyến luôn được duy trì hợp lý, cự ly đội hình chặt chẽ và khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Đây là một trong những đội bóng tổ chức phòng ngự khu vực hiệu quả nhất kể từ đầu giải.

Trong khi đó, đội tuyển Anh dù đã giành quyền vào vòng 16 đội nhưng lối chơi vẫn chưa thật sự khởi sắc. Họ vẫn phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng cá nhân của Harry Kane hay Jude Bellingham hơn là sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống. Điều tôi nhận thấy là tốc độ luân chuyển bóng của Anh chưa đủ cao. Khi đối phương lùi đội hình thấp, Anh thường triển khai bóng ra hai biên nhưng lại thiếu những pha di chuyển không bóng ở khu vực hành lang trong để phá vỡ cấu trúc phòng ngự.

Lối chơi của tuyển Anh phụ thuộc nhiều vào Harry Kane

Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng công đôi lúc còn khá xa, khiến việc kết nối cũng như tạo ưu thế quân số trước vòng cấm chưa thật sự hiệu quả. Một điểm nữa là khả năng gây áp lực sau khi mất bóng của Anh chưa thật sự đồng bộ. Có những thời điểm tuyến trên gây sức ép nhưng tuyến dưới chưa đẩy đội hình lên đủ nhanh, tạo ra khoảng trống giữa các tuyến. Nếu điều này lặp lại trước Mexico, họ sẽ đối mặt với những pha phản công rất nguy hiểm.

Về phía Mexico, tôi cho rằng họ sẽ không mạo hiểm chơi đôi công. Họ sẽ ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ, hạn chế không gian hoạt động của Kane và Bellingham, đồng thời khai thác tốc độ trong các tình huống phản công. Lợi thế sân Azteca và sự cổ vũ của khán giả chắc chắn sẽ tạo thêm động lực, nhưng quan trọng hơn là Mexico đang có sự tự tin rất lớn sau những màn trình diễn ổn định từ đầu giải.

Thi đấu trên sân nhà cùng sự hưng phấn sau 4 trận thành công vừa qua sẽ giúp Mexico nhân đôi sức mạnh trong cuộc so tài cùng đội tuyển Anh.

Để giành chiến thắng, Anh cần cải thiện tốc độ luân chuyển bóng, tăng cường các pha xâm nhập từ tuyến hai, tạo ưu thế quân số ở khu vực hành lang trong và gây áp lực quyết liệt ngay sau khi mất bóng. Nếu tiếp tục chơi với nhịp độ như các trận trước, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu, cơ hội vẫn nghiêng nhẹ về Anh nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, nếu không cải thiện chất lượng vận hành tập thể, Mexico hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ và giành quyền vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số sau 90 phút: hòa 1-1.

ĐINH HỒNG VINH