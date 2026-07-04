Paraguay khó ngăn chặn đà tiến của Pháp

Đội tuyển Pháp đang thể hiện hình ảnh của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Điều ấn tượng không chỉ là kết quả, mà còn ở cách họ kiểm soát trận đấu, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái rất hiệu quả.

HLV Đinh Hồng Vinh

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển cho thấy Pháp vận hành như một tập thể đồng bộ. Họ kiểm soát tốt khu vực giữa sân, luân chuyển bóng với tốc độ cao, tạo ưu thế ở hai hành lang cánh và khu vực half-space, đồng thời phản pressing rất nhanh sau khi mất bóng. Chính sự cân bằng giữa kiểm soát, tốc độ và tính tổ chức giúp Pháp duy trì sức ép trong suốt trận đấu.

Về mặt chiến thuật, Pháp rất đa dạng. Họ có thể kiểm soát bóng khi cần, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống chuyển đổi trạng thái nhờ tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống của hàng công. Đây là điểm khiến mọi đối thủ đều rất khó đối phó.

Đối với Mbappé, tôi cho rằng cậu ấy vẫn là cầu thủ tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Điều làm nên đẳng cấp của Mbappé không chỉ là tốc độ hay khả năng ghi bàn, mà còn là tư duy di chuyển không bóng, khả năng đọc tình huống và lựa chọn thời điểm tăng tốc rất chính xác. Hai bàn thắng trước Thụy Điển tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn và sự lạnh lùng của một cầu thủ lớn.

Mbappé đang có phong độ ổn định trên hàng công của đội tuyển Pháp

Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Pháp không nằm ở việc phụ thuộc vào Mbappé. Họ còn sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Dembélé, Olise hay Barcola. Khi đối phương tập trung phong tỏa Mbappé, những khoảng trống sẽ mở ra cho các cầu thủ khác khai thác. Đó là lý do Pháp luôn tạo ra nhiều phương án tấn công và rất khó bị bắt bài.

Trước Paraguay ở vòng 16 đội, Pháp được đánh giá cao hơn nhưng chắc chắn sẽ không có một trận đấu dễ dàng. Paraguay vừa loại Đức nên họ đang có sự tự tin, tính tổ chức và bản lĩnh rất cao. Muốn giành chiến thắng, Pháp cần kiên nhẫn, duy trì cường độ chơi bóng, hạn chế sai sót trong chuyển đổi trạng thái và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Nếu tiếp tục duy trì được chất lượng tổ chức như hiện nay và Mbappé giữ được phong độ, tôi tin Pháp hoàn toàn có đủ khả năng tiến rất sâu và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

ĐINH HỒNG VINH