Argentina - Thụy Sĩ và bài toán khu trung tuyến

Argentina vẫn được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ ở trận tứ kết này nhờ bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu knock-out và chất lượng của những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng cho nhà đương kim vô địch, bởi Thụy Sĩ là đội bóng có tính tổ chức cao, kỷ luật chiến thuật tốt và đang có sự tự tin rất lớn.

HLV Đinh Hồng Vinh

Đội tuyển Argentina vừa có trận đấu rất đặc biệt trước Ai Cập khi bị dẫn 0-2 nhưng vẫn lội ngược dòng thắng 3-2. Điều đó cho thấy phẩm chất quan trọng của họ: không dễ đánh mất niềm tin trong những thời điểm khó khăn. Khi cần thiết, Argentina biết đẩy cao đội hình, tăng sức ép và tận dụng rất tốt các khoảnh khắc quyết định.

Tuy nhiên, trận đấu với Ai Cập cũng chỉ ra một số vấn đề mà Argentina cần cải thiện. Khi gặp đối thủ phòng ngự với khối đội hình thấp, họ có lúc luân chuyển bóng chưa đủ nhanh, thiếu những pha xâm nhập quyết đoán vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên. Ngoài ra, khả năng phòng ngự chuyển đổi cũng cần được kiểm soát tốt hơn, bởi Thụy Sĩ là đội có thể phản công nhanh và tổ chức lại thế trận khá tốt sau khi giành lại bóng.

Về phía Thụy Sĩ, đây là tập thể rất đáng tôn trọng. Họ không chơi quá hoa mỹ nhưng có cự ly đội hình tốt, phòng ngự khu vực chặt chẽ và duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Việc vượt qua Colombia sau loạt sút luân lưu cho thấy Thụy Sĩ có bản lĩnh tâm lý tốt ở các trận đấu loại trực tiếp.

Thiếu Johan Manzambi cũng là bài toán khó cho Thụy Sĩ trong trận này

Sự vắng mặt của Johan Manzambi là tổn thất đáng kể cho Thụy Sĩ. Đây là cầu thủ có đóng góp lớn trong khả năng tấn công, giữ bóng và chuyển đổi trạng thái. Khi thiếu Manzambi, Thụy Sĩ sẽ phải dựa nhiều hơn vào tính tổ chức tập thể, khả năng điều tiết của Granit Xhaka, các pha tranh chấp bóng hai, phản công và tình huống cố định.

Chìa khóa đầu tiên của trận đấu nằm ở khu vực giữa sân. Nếu Argentina kiểm soát được tuyến giữa và đưa bóng đến Messi, Enzo Fernández, Mac Allister hoặc các cầu thủ tấn công trong tư thế thuận lợi, họ sẽ tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự Thụy Sĩ. Ngược lại, nếu Thụy Sĩ khóa tốt trung lộ và buộc Argentina phải triển khai bóng ra biên nhiều hơn, trận đấu sẽ trở nên khó khăn cho nhà đương kim vô địch.

Dự đoán: Argentina thắng Thụy Sĩ 2-1.

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ĐINH HỒNG VINH