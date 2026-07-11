Chờ xem hàng thủ Thụy Sĩ phong tỏa Messi ra sao

Cứ mỗi trận đấu của Argentina thì tâm điểm vẫn là Messi và người xem cùng chờ các hàng phòng ngự giăng thế trận phong tỏa tay săn bàn đẳng cấp này. Messi thực sự là “khắc tinh” cho các hàng phòng ngự từ đầu giải, và liệu Thụy Sĩ có đủ sức để ngăn chận?

HLV Đinh Hồng Vinh

“Một điểm quan trọng trong cuộc đối đầu này là cùng chờ xem cách Thụy Sĩ kiểm soát Messi như thế nào? Đó cũng là bài toán khó cho nhiều hàng phòng ngự khi tay săn bàn kỳ cựu này luôn gieo rắc kinh hoàng từ đầu giải”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam nói thêm: “Với cầu thủ như Messi, kèm người đơn thuần rất khó hiệu quả. Điều quan trọng là phải kiểm soát không gian xung quanh cậu ấy, đặc biệt là khu vực giữa các tuyến và trước vòng cấm. Khi Messi nhận bóng trong tư thế quay mặt về phía khung thành, Argentina sẽ rất nguy hiểm”.

Điểm mạnh của Argentina là hàng công của họ còn nhiều nhân tố đủ khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn khi có được không gian thuận lợi, ông Vinh nhận xét: “Argentina không chỉ có Messi. Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández và các cầu thủ tuyến hai đều có khả năng tạo khác biệt. Vì vậy, nếu Thụy Sĩ chỉ tập trung phong tỏa Messi mà mất kiểm soát các khu vực khác, họ vẫn có thể bị trừng phạt”.

Lão tướng Messi đang là "ác mộng" với các hàng phòng ngự

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ chơi với khối đội hình trung bình hoặc thấp, bảo vệ trung lộ và hạn chế khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự. Tuy nhiên, họ cũng cần những thời điểm gây áp lực chủ động và giữ bóng tốt để không để Argentina kiểm soát hoàn toàn nhịp trận đấu.

“Argentina cần kiên nhẫn, duy trì tốc độ luân chuyển bóng, kéo giãn khối phòng ngự Thụy Sĩ và tạo thêm các pha xâm nhập từ tuyến hai. Nếu hệ thống vận hành tốt, Messi sẽ có nhiều khoảng trống hơn để tạo ra khác biệt”, ông Vinh nhấn mạnh.

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