WORLD CUP 2026

Góc chuyên gia

Vai trò mới của thủ môn tại World Cup 2026

SGGPO

Bên cạnh những dấu ấn mang tính đột phá về chiến thuật được nhiều nhà cầm quân vận hành tại đấu trường World Cup 2026 vừa qua, những thể hiện của các vị trí trên sân cũng được giới chuyên môn quan tâm. Nhất là các thủ môn, những “người hùng thầm lặng” trên sân cỏ.

Vai trò của thủ môn được vận hành linh hoạt hơn trước.
Vai trò của thủ môn được vận hành linh hoạt hơn trước.

Đánh giá về các thủ môn qua giải này, HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Vai trò của thủ môn cũng thay đổi rõ rệt. So với trước đây, các thủ môn ngày càng tham gia như một cầu thủ trong quá trình triển khai, giúp tạo ưu thế quân số và quan sát cách đối phương gây áp lực”

Ông Vinh phân tích chi tiết: “Ở vòng bảng, chỉ 52% số quả phát bóng được thủ môn trực tiếp thực hiện, so với 91% tại World Cup 2022; nhiều đội để trung vệ bắt đầu tình huống rồi sử dụng thủ môn ở nhịp tiếp theo để chuyền ngắn, chuyền xuyên qua hoặc đưa bóng vượt lớp gây áp lực. Tây Ban Nha là đội tiêu biểu cho cách vận hành này. Họ kiểm soát bóng có mục đích, duy trì cấu trúc tốt, khai thác hành lang trong và phản ứng rất nhanh sau khi mất bóng”.

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HLV Đinh Hồng Vinh

Trợ lý của HLV Kim Sang-sik cho biết thêm: “Ngay từ giai đoạn đầu giải, Nhóm nghiên cứu kỹ thuật FIFA đã đánh giá Tây Ban Nha là một chuẩn tham chiếu về khả năng tạo cơ hội sau khi gây áp lực giành lại bóng. Tuy nhiên, bài học không phải mọi đội đều phải sao chép Tây Ban Nha, mà mỗi HLV phải xây dựng hệ thống phù hợp với phẩm chất cầu thủ của mình”.

“Có thể khái quát xu hướng chiến thuật của World Cup 2026 bằng mô hình: Tấn công có cấu trúc – mất bóng phản ứng tập thể – phòng ngự kiểm soát không gian – giành lại bóng ra quyết định chính xác. Vì vậy, nói ‘kiểm soát bóng lên ngôi’ là chưa đầy đủ. Chính xác hơn, khả năng kiểm soát không gian, nhịp độ, chuyển đổi trạng thái và sự liên kết giữa bốn thời điểm của trận đấu là xu hướng nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2026”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

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