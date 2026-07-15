Hàng thủ của Argentina sẽ rất vất vả trước Jude Bellingham

Nếu như sức hút trên hàng công của Argentina dồn nhiều vào Messi thì ở đội tuyển Anh, Tam Sư đang sở hữu hay tay săn bàn lợi hại là Kane và Bellingham. Trong đó Bellingham có sức trẻ, khả năng săn bàn nhạy bén và đang là thách thức cho Messi ở cuộc đua Vua phá lưới.

HLV Đinh Hồng Vinh

Bellingham đang là một trong những nhân tố tạo khác biệt lớn nhất của đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Ở trận tứ kết gặp Na Uy, cậu ấy ghi cả hai bàn, trong đó có bàn quyết định ở hiệp phụ, giúp Anh thắng 2-1 và vào bán kết. Điều đó cho thấy Bellingham không chỉ ảnh hưởng đến lối chơi, mà còn biết xuất hiện ở những thời điểm quan trọng.

Nếu gọi Bellingham là một “mũi khoan”, đây không phải là mũi khoan biên thuần túy, mà là mũi khoan ở trung lộ và hành lang trong. Cậu ấy nguy hiểm nhờ khả năng nhận bóng giữa các tuyến, xoay người, kéo bóng lên phía trước và đặc biệt là những pha xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai.

Điểm mạnh lớn nhất của Bellingham là chọn thời điểm di chuyển. Khi Kane lùi xuống làm tường hoặc kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí, Bellingham có thể lập tức băng lên chiếm khoảng trống phía sau. Đây là cơ chế tấn công rất nguy hiểm của đội tuyển Anh.

Bellingham cũng là mẫu cầu thủ hiện đại, có thể chơi như tiền vệ số 8, số 10 hoặc cầu thủ tấn công tự do phía sau tiền đạo. Cậu ấy có thể tham gia kiểm soát thế trận, tranh chấp, kéo bóng qua áp lực và trực tiếp tạo khác biệt bằng những pha dứt điểm ở thời điểm quyết định.

Muốn hạn chế Bellingham, đối thủ không thể chỉ kèm người đơn thuần, mà phải kiểm soát không gian xung quanh cậu ấy, đặc biệt là khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Nếu để Bellingham nhận bóng trong tư thế thuận lợi hoặc tự do xâm nhập từ tuyến hai, đội tuyển Anh sẽ rất nguy hiểm.

Có thể nói, Bellingham không chỉ là một tiền vệ giỏi, mà là một điểm tấn công chiến lược của đội tuyển Anh. Trong các trận knock-out, những cầu thủ như vậy có thể quyết định trận đấu chỉ bằng một pha di chuyển đúng thời điểm.

ĐINH HỒNG VINH