Khi kiểm soát bóng không còn là tất cả

Trên sân vận động Azteca, nơi mà lịch sử và địa hình luôn đứng về phía chủ nhà, nước Anh đã giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước Mexico, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Nhưng điều khiến chiến thắng này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách mà thầy trò Thomas Tuchel đã làm được điều đó: họ đã chiến thắng dù chỉ cầm bóng vỏn vẹn 33,2% thời gian, con số thấp nhất trong lịch sử World Cup của đội tuyển Anh kể từ năm 1966.

Trước một Mexico được tiếp thêm sức mạnh từ gần 80.000 khán giả nhà và lợi thế độ cao 2.200 mét, thông thường, bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ cố gắng kiểm soát bóng để giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, Tuchel đã có một cách tiếp cận khác. Đội bóng của ông sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ, thậm chí chủ động "đứng xa" và không pressing quá cao để bảo toàn thể lực, nhưng vẫn duy trì một sự tổ chức phòng ngự vô cùng chặt chẽ.

Sự khác biệt đến từ hiệu quả tấn công trong những pha bóng ngắn ngủi. Dù chỉ có 37,2% bóng trong hiệp một, Anh đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn (0.75 xG – bàn thắng dự kiến so với 0.44 của Mexico) và vươn lên dẫn trước 2-1. Sự sắc bén của những ngôi sao tấn công như Jude Bellingham (người ghi cú đúp chớp nhoáng) và Harry Kane là yếu tố then chốt. Họ đã cho thấy rằng việc có ít bóng không quan trọng bằng việc sử dụng nó một cách hiệu quả.

Tình huống Jarell Quansah bị thẻ đỏ ở phút 54 càng làm tăng thêm thử thách cho nước Anh. Với 10 người và phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ Mexico, Tuchel đã tung Dan Burn vào sân lần đầu tiên tại giải đấu. Màn trình diễn của trung vệ cao lớn này là một kiệt tác của sự kỷ luật và tinh thần chiến đấu: 6 pha phá bóng và 2 cú tắc bóng thành công, góp phần tạo nên một bức tường thành kiên cố.

Thống kê cho thấy, trong 20 phút cuối cùng (thực tế là 31 phút do bù giờ), Mexico có tới 83% thời gian kiểm soát bóng, thực hiện 79 đường chuyền vào 1/3 cuối sân và 32 quả tạt vào vòng cấm. Thế nhưng, họ không tạo ra nổi một cơ hội thực sự nguy hiểm (big chance). Đó là nhờ vào khả năng phòng ngự tập thể và sự sẵn sàng hy sinh của toàn đội, với tổng cộng 49 pha phá bóng - nhiều thứ tư trong lịch sử World Cup của Anh và là nhiều nhất kể từ trận gặp Bỉ năm 1990.

Chiến thắng tại Azteca là định nghĩa hoàn hảo về "Tuchel-ball": một lối chơi dựa trên sự cơ động, tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng khoảnh khắc, thay vì áp đặt thế trận bằng việc kiểm soát bóng. Nó đòi hỏi các cầu thủ phải chạy nhiều hơn mà không có bóng, sẵn sàng "nằm xuống" để bảo vệ khung thành, và có đủ đẳng cấp để tung ra đòn kết liễu khi có cơ hội.

Bây giờ, thử thách tiếp theo của thầy trò Tuchel là Na Uy - đội bóng vừa loại Brazil với một Erling Haaland đang hừng hực khí thế. Na Uy đã cho thấy họ có thể kiểm soát bóng trước Brazil (66%) nhưng cũng sẵn sàng chơi phòng ngự phản công hiệu quả trước Senegal (42% bóng). Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn là một cuộc chiến chiến thuật hấp dẫn, nơi cả hai đội đều có thể thích nghi với nhiều trạng thái trận đấu khác nhau.

LONG KHANG