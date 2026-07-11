Na Uy có thể khiến Anh phải đá thêm giờ

Đội tuyển Anh với chiều sâu về lực lượng cùng những nhân tố nổi bật trên hàng công, họ dĩ nhiên được đặt ở “kèo trên” ở cuộc so tài này với Na Uy. Nhưng thực sự thì tôi vẫn lo ngại cho Tam Sư ở khả năng tiến vào bán kết khi sẽ gặp Na Uy mà càng đá càng hay.

Đến vòng này rồi thì các cặp đấu đều khó lường bởi sự cân sức của các đội cũng như mọi chuyện chỉ phân định qua 1 trận đấu, không có chỗ cho sai lầm. Những gì mà Na Uy thể hiện từ đầu giải đã góp phần tạo nên hình ảnh mới mẻ, cuốn hút qua màn trình diễn đầy bản lĩnh.

Lối đá rực lửa, đầy tốc độ và tấn công trực diện của Na Uy cùng với tay săn bàn được người ta ví như “quái vật” Haaland đã gây sững sờ cho người xem khi lần lượt loại ông lớn của bóng đá châu Phi là Senegal ở vòng 1/16 trước khi “cuốn phăng” Brazil ở vòng 1/8. Đo ván hai đối thủ thuộc hai trường phái bóng đá khác nhau ở vòng knock-out, Na Uy sẽ gặp một tuyển Anh đầy tinh quái ở vòng tứ kết mà ở đó mới là thách thức thực sự cho đội bóng đến từ Bắc Âu.

Chân sút hàng đầu của Na Uy là Haaland không lạ gì với các hậu vệ Anh khi từng gieo rắc bao kinh hoàng ở giải ngoại hạng Anh trong những mùa qua. Lúc này, bài toán cho hàng phòng ngự tuyển Anh không chỉ ở Haaland mà còn cả đối tác của cầu thủ này ở phía sau, đó là Odegaard. Một khi có được khoảng trống thì Odegaard sẽ châm ngòi cho các đợt “đột kích” của tiền đạo đội nhà mà đa phần điểm đến là Haaland.

Kèm cặp Haaland cũng là vấn đề nan giải cho hàng phòng ngự tuyển Anh

Kèm cặp Haaland và phong tỏa Odegaard sẽ là điều mà hệ thống phòng ngự tuyển Anh mất nhiều công sức ở cuộc so tài lần này. Tôi nghĩ là dù rất nhọc, nhưng Anh cũng đủ sức để thực hiện điều đó qua hàng thủ nhiều kinh nghiệm và cũng đầy… nanh vuốt.

Cuộc so tài này tôi nghiêng về khả năng trận đấu phải đá thêm giờ, chuyện thắng bại giữa Anh và Na Uy khó mà định đoạt chỉ trong 90 phút mà có thể phải 120 phút hoặc xa hơn. Anh sẽ phải dành nhiều thời gian để chăm chuốt hàng thủ hơn là lao lên tìm cách xuyên thủ hệ thống phòng ngự của Na Uy vốn không lạ gì các mảng miếng của Tam Sư khi dàn cầu thủ chủ lực của Na Uy vốn không xa lạ khi đang thi đấu tại Anh.

Anh có nhiều chân sút giàu kinh nghiệm, nhưng Na Uy đang sở hữu tinh thần cao độ như là “vũ khí” tối thượng của họ ở trận đấu này. Anh cần phải giải quyết trận đấu ở 90 phút hay 120 phút nhằm tránh rủi ro ở loạt sút luân lưu 11m.

Dự đoán: hòa 1-1 (Anh thắng hiệp phụ)

NGUYỄN TUẤN PHONG