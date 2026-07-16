Ấn tượng từ chiến lược gia Luis de la Fuente

Cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Pháp không chỉ khép lại với tỷ số thuyết phục cho Tây Ban Nha mà còn ở cách vận hành chiến thuật đầy sắc bén của HLV Luis de la Fuente. Tây Ban Nha ghi tên vào trận chung kết đầy ấn tượng.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở hai bàn thắng, mà chủ yếu đến từ khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, duy trì cự ly đội hình và xử lý tốt hơn các thời điểm chuyển đổi trạng thái. Pháp sở hữu hàng công rất mạnh nhưng chỉ có hai cú sút trúng đích; riêng Mbappé thực hiện ba lần dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng trúng mục tiêu.

Ở bên kia sân, khi có bóng, Tây Ban Nha luôn tạo được nhiều điểm nhận bóng quanh cầu thủ kiểm soát bóng. Rodri cùng các tiền vệ luân chuyển bóng kiên nhẫn, kéo khối phòng ngự Pháp dịch chuyển theo chiều ngang rồi tăng tốc vào hành lang trong hoặc chuyển hướng sang cánh đối diện. Họ không giữ bóng đơn thuần mà sử dụng bóng để tạo khoảng trống và làm mất cân bằng cấu trúc phòng ngự của đối phương.

Lamine Yamal có ảnh hưởng chiến thuật rất lớn ở cánh phải. Khả năng đi bóng, bó vào trong và giữ chiều rộng của Yamal buộc Pháp phải bố trí thêm người hỗ trợ Lucas Digne. Điều đó mở ra không gian cho Dani Olmo, Pedro Porro và các tiền vệ tuyến hai xâm nhập. Tình huống dẫn đến quả phạt 11m cũng cho thấy sự nhạy bén của Yamal khi tiếp tục tấn công vào điểm mù của Digne thay vì dừng lại chờ bóng.

Tây Ban Nha tiếp tục là "khắc tinh" của đội tuyển Pháp

Bàn thắng thứ hai thể hiện rõ chất lượng vận hành của Tây Ban Nha. Pedro Porro phối hợp bật nhả với Dani Olmo, tiếp tục di chuyển vào vòng cấm rồi dứt điểm. Hàng phòng ngự Pháp tập trung vào cầu thủ có bóng nhưng không kiểm soát được đường chạy của người thứ ba từ tuyến sau. Đây là sự khác biệt giữa một tình huống tấn công có cấu trúc với một nỗ lực cá nhân.

Điểm nổi bật nhất của Tây Ban Nha là phản ứng sau khi mất bóng. Các cầu thủ gần bóng lập tức gây áp lực, khóa đường chuyền vào trung lộ và làm chậm pha phản công đầu tiên của Pháp. Nhờ đó, Mbappé, Dembélé và Olise rất ít khi nhận bóng trong tư thế quay mặt về khung thành và có khoảng trống để tăng tốc. Tây Ban Nha không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn kiểm soát được khu vực và thời điểm Pháp có thể phản công.

Ngược lại, khả năng gây áp lực của Pháp chưa đủ đồng bộ. Có thời điểm tuyến trên bước lên nhưng hàng tiền vệ và hàng hậu vệ không đẩy đội hình theo cùng nhịp, tạo ra khoảng trống giữa các tuyến. Khi vượt qua lớp gây áp lực đầu tiên, Tây Ban Nha có thể tiếp tục triển khai trong tư thế thuận lợi. Pháp vì vậy rơi vào trạng thái trung gian: không đoạt được bóng ở phía trên nhưng cũng không kịp tái lập khối phòng ngự phía sau.

Vấn đề cốt lõi là họ thua Tây Ban Nha ở khả năng kiểm soát trung tuyến, chất lượng đường chuyền đầu tiên sau khi giành lại bóng và sự đồng bộ trong tổ chức gây áp lực. HLV Didier Deschamps cũng thừa nhận Pháp mắc nhiều sai số kỹ thuật, thiếu năng lượng và không tìm được giải pháp trước khả năng đọc đường chuyền, đánh chặn của đối thủ.

Nhìn tổng thể, Tây Ban Nha thực hiện tốt hơn trong cả bốn thời điểm của trận đấu. Khi có bóng, họ tổ chức tấn công mạch lạc; khi mất bóng, họ phản ứng nhanh; khi không có bóng, họ kiểm soát tốt không gian quanh các cầu thủ nguy hiểm; và khi giành lại bóng, họ lựa chọn chính xác giữa tăng tốc với tổ chức lại thế trận. Pháp không thất bại vì thiếu ngôi sao, mà vì những ngôi sao không được đặt trong một cấu trúc đủ thuận lợi. Tây Ban Nha thì ngược lại: hệ thống giúp từng cá nhân phát huy đúng vai trò.

Đây là chiến thắng của tính tổ chức, sự đồng bộ và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng của trận đấu.

ĐINH HỒNG VINH