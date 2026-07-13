Pháp và Tây Ban Nha cùng tìm cách phong tỏa các chân sút Yamal và Mbappé

Lamine Yamal và Kylian Mbappé là hai cầu thủ có thể tạo ra khác biệt lớn trong trận Pháp – Tây Ban Nha, nhưng họ ảnh hưởng đến trận đấu theo hai cách rất khác nhau.

Yamal nhiều lần "gieo sầu" cho đội tuyển Pháp.

Mbappé là mẫu cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu bằng tốc độ, khả năng di chuyển sau lưng hàng phòng ngự và sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Điểm nguy hiểm nhất của Mbappé không chỉ là tốc độ, mà là thời điểm cậu ấy tăng tốc. Khi đối phương mất bóng ở khu vực giữa sân hoặc đẩy đội hình lên cao, chỉ cần một đường chuyền đúng hướng, Mbappé có thể lập tức tạo ra tình huống đối mặt hoặc kéo hàng phòng ngự vào thế mất cân bằng.

Với Mbappé, Tây Ban Nha phải kiểm soát thật tốt phòng ngự chuyển đổi. Khi mất bóng, họ cần gây áp lực ngay lập tức lên cầu thủ cầm bóng của Pháp, đồng thời duy trì cự ly tốt giữa hai trung vệ và các tiền vệ phòng ngự. Nếu để Mbappé nhận bóng trong tư thế hướng mặt về khung thành và có khoảng trống phía trước, rủi ro sẽ rất lớn.

HLV Đinh Hồng Vinh

Trong khi đó, Lamine Yamal là mẫu cầu thủ tạo ảnh hưởng nhiều hơn trong quá trình tổ chức tấn công. Cậu ấy không chỉ rê bóng tốt, mà còn có khả năng đọc tình huống, chọn thời điểm phối hợp và tạo ra đường chuyền quyết định. Khi Yamal nhận bóng ở biên phải, cậu ấy có thể đi một đối một, bó vào hành lang trong để dứt điểm hoặc mở bóng cho đồng đội xâm nhập. Chính điều đó giúp Tây Ban Nha có thêm nhiều phương án phá vỡ khối phòng ngự đối phương.

Điểm đáng khen ở Yamal là sự bình tĩnh trong xử lý. Dù còn trẻ, cậu ấy không chơi quá vội. Yamal biết khi nào cần giữ bóng để kéo người, khi nào cần phối hợp nhanh và khi nào cần tạo đột biến. Đó là phẩm chất rất quan trọng của một cầu thủ tấn công trong hệ thống kiểm soát bóng của Tây Ban Nha.

Về cách phòng ngự, Pháp không thể để Yamal thường xuyên rơi vào tình huống một đối một thuận lợi. Họ cần hỗ trợ theo lớp: hậu vệ biên áp sát, tiền vệ lệch cánh che hướng chuyền vào trong, còn trung vệ sẵn sàng bọc lót khi Yamal bó vào trung lộ. Nếu so sánh, Mbappé là cầu thủ mạnh hơn ở khả năng kết thúc và trừng phạt khoảng trống. Yamal lại nổi bật ở khả năng mở khóa hệ thống phòng ngự, tạo ưu thế và mở ra cơ hội cho đồng đội.

Mbappé không chỉ là tay săn bàn chủ lực mà còn là thủ lĩnh hàng công của đội tuyển Pháp.

Mbappé nguy hiểm nhất trong các pha chuyển đổi trạng thái, còn Yamal nguy hiểm nhất khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng và kéo giãn đối thủ. Ở đẳng cấp này, rất khó khóa hoàn toàn những cầu thủ như Mbappé hay Yamal. Điều quan trọng là phải hạn chế số lần họ nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Nếu Tây Ban Nha kiểm soát tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ, họ sẽ giảm được ảnh hưởng của Mbappé. Nếu Pháp kiểm soát tốt biên phải và hành lang trong của Tây Ban Nha, họ sẽ hạn chế được tầm ảnh hưởng của Yamal. Đây sẽ là hai điểm nóng rất quan trọng của trận bán kết. Mbappé có thể quyết định trận đấu bằng một khoảnh khắc, còn Yamal có thể làm thay đổi thế trận bằng khả năng tạo đột biến và kết nối trong hệ thống tấn công của Tây Ban Nha”.

HLV ĐINH HỒNG VINH