Bán kết World Cup 2026: 5 tiết lộ gây sốc từ siêu máy tính Opta

Sau 100 trận đấu rực lửa với vô vàn biến động trên khắp các sân cỏ Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức lộ diện 4 "gã khổng lồ" cuối cùng. Tại thời điểm kịch tính này, câu hỏi hóc búa nhất được đặt ra: Liệu những thuật toán khô khan có thể giải mã được chân dung của nhà vua mới?

Vòng bán kết năm nay đánh dấu một sự kiện hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới: Sự thống trị tuyệt đối của các giá trị truyền thống. Cả bốn đội bóng — Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina — đều là những đại diện ưu tú từng ít nhất một lần bước lên đỉnh vinh quang.

Theo các phân tích dữ liệu lịch sử, đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử World Cup chứng kiến kịch bản cả 4 đội vào bán kết đều là cựu vô địch, sau các năm 1970 và 1990. Điều này cho thấy trong một giải đấu có quy mô mở rộng và khắc nghiệt như năm 2026, các biến số về kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh của những nền bóng đá lớn đã trở thành trọng số quyết định, gạt bỏ mọi hiện tượng "ngựa ô" để thiết lập lại trật tự vốn có của thế giới bóng đá.

Didier Deschamps và kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Đội tuyển Pháp đang cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc dưới triều đại của Didier Deschamps. Với chiến thắng 2-0 trước Morocco, Deschamps không chỉ đưa "Les Bleus" vào bán kết mà còn trở thành chiến lược gia đầu tiên cán mốc 20 trận thắng tại các kỳ World Cup. Trận bán kết tới đây sẽ là lần thứ 26 ông đứng dưới đường biên tại sân chơi này, chính thức phá vỡ kỷ lục 25 trận dẫn dắt của huyền thoại Helmut Schön.

Sức mạnh tấn công của Pháp được bảo chứng bởi Kylian Mbappé (8 bàn - dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Messi) và Ousmane Dembélé (5 bàn). Tuy nhiên, dữ liệu từ siêu máy tính cũng chỉ ra một sự trùng hợp thú vị về hiệu suất hàng công của các ứng viên: Pháp đã trở thành đội bóng thứ hai trong vòng 50 năm qua sở hữu hai cầu thủ ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong cùng một kỳ World Cup (tương tự Brazil 2002). Đáng chú ý, đội tuyển Anh cũng đã tái lập được kỳ tích tương tự ngay tại giải đấu năm nay với sự tỏa sáng của Harry Kane và Jude Bellingham (cùng có 6 bàn thắng).

Đây có thể là lời chia tay ngọt ngào nhất của Deschamps, người dự kiến sẽ chia tay đội tuyển sau giải đấu này với tư cách là HLV vĩ đại nhất lịch sử World Cup về mặt thống kê.

Tây Ban Nha – Chuỗi bất bại 36 trận đối đầu với xác suất toán học

Tây Ban Nha tiến vào bán kết với một phong độ thực tế khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Đoàn quân của Luis de la Fuente đã thiết lập chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp kể từ tháng 3-2024. Hàng thủ của họ cũng vừa khép lại kỷ lục 649 phút giữ sạch lưới sau khi bị Bỉ chọc thủng lưới tại tứ kết. Với sự xuất sắc của "siêu dự bị" Mikel Merino – người liên tục ghi bàn quyết định từ ghế dự bị – Tây Ban Nha đang có 42,3% cơ hội lọt vào trận chung kết.

Tuy nhiên, trong các mô phỏng của Opta, Tây Ban Nha vẫn chỉ xếp thứ 2 về tỷ lệ vô địch (23,4%), đứng sau Pháp (34,0%). Tại sao lại có sự chênh lệch này? Các chuyên gia phân tích dữ liệu nhấn mạnh rằng trận "chung kết sớm" tại Dallas với Pháp vào thứ Ba tới mang tính quyết định toàn cục: Người chiến thắng trong cặp đấu này được hệ thống dự báo là cái tên có xác suất cao nhất sẽ giành lấy danh hiệu vô địch thế giới.

"Bellingham hay là hết" – Canh bạc của Tam Sư

Đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel đang thực hiện một "canh bạc" dựa trên sự tỏa sáng cá nhân. Dù Tuchel thừa nhận lối chơi của đội bóng không thực sự thuyết phục, "Tam Sư" vẫn lầm lũi tiến bước nhờ sự bùng nổ của Jude Bellingham.

Với việc ghi từ 2 bàn trở lên trong hai trận knock-out liên tiếp, Bellingham đã tái lập kỳ tích của Diego Maradona năm 1986. Điểm tựa của người Anh còn nằm ở sự tiến bộ vượt bậc về mặt hệ thống: Họ đã lọt vào bán kết ở 4 giải đấu lớn kể từ năm 2018, con số bằng đúng tổng số lần họ làm được trong toàn bộ chiều dài lịch sử trước đó. Dẫu vậy, siêu máy tính vẫn đặt Anh ở vị thế "cửa dưới" so với các đối thủ lớn với tỷ lệ vô địch chỉ đạt 21,9%, dù họ có 50,9% cơ hội lọt vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1966.

Argentina và "Lời nguyền" của nhà Đương kim vô địch

Argentina sẽ tái đấu với Anh trong một trận bán kết đầy duyên nợ tại Atlanta, lần đầu tiên kể từ năm 2002. Mặc dù Lionel Messi lần đầu bị vô hiệu hóa trước Thụy Sĩ, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ vẫn được khẳng định qua Julián Alvarez và Lautaro Martínez. Argentina hiện đang sở hữu kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Thắng 11 trên tổng số 13 trận đấu phải kéo dài vào hiệp phụ tại World Cup.

Dù sở hữu ADN của nhà vua, nhưng Argentina lại bị siêu máy tính đánh giá thấp nhất trong 4 đội với xác suất vô địch chỉ là 20,6%. Trận bán kết với Anh được dự báo sẽ là một cuộc đấu "tung đồng xu" đúng nghĩa, khi xác suất đi tiếp của Argentina là 49,1%, bám đuổi sát sao con số 50,9% của đối thủ.

HỒ VIỆT