Siêu máy tính dự đoán vòng tứ kết World Cup 2026

Sau 96 trận đấu đầy kịch tính—kỳ World Cup dài nhất trong lịch sử—giải đấu tại Bắc Mỹ hiện chỉ còn lại 8 đội bóng xuất sắc nhất chuẩn bị bước vào vòng tứ kết sinh tử. Các siêu máy tính của Opta và các chuyên gia bóng đá đã đưa ra những dự báo chi tiết về cơ hội của từng ứng cử viên khi hành trình tiến tới trận chung kết ngày 19 tháng 7 đang dần đi đến hồi kết. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về bốn cặp đấu rực lửa sẽ quyết định vận mệnh của bóng đá thế giới.

1. Pháp vs Morocco: Màn tái đấu đầy duyên nợ

Trận tứ kết đầu tiên diễn ra tại Boston là cuộc gặp gỡ giữa nhà đương kim vô địch năm 2018, Pháp, và "hiện tượng" Morocco. Đây là màn tái hiện trận bán kết World Cup 2022, nơi Morocco đã phải dừng bước trước sức mạnh của Les Bleus.

Theo siêu máy tính Opta, Pháp hiện là ứng cử viên số một cho chức vô địch với tỷ lệ lên ngôi lên tới 27,3%. Dù gặp đôi chút khó khăn trước Paraguay ở vòng 16 đội, nhưng đội hình sở hữu những ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele vẫn được đánh giá là mạnh nhất thế giới hiện nay. Ngược lại, Morocco chỉ có 3,7% cơ hội đăng quang. Tuy nhiên, "Sư tử Atlas" dưới thời tân HLV Mohamed Ouahbi đã cho thấy sự thực dụng đáng sợ với chiến thắng 3-0 trước Canada nhờ các pha phản công sắc bén. Hy vọng của Morocco nằm ở hàng thủ vững chãi và sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou.

2. Tây Ban Nha vs Bỉ: Bức tường thép đối đầu sự may mắn

Tại Los Angeles, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Bỉ trong một trận đấu mà các con số thống kê đang nghiêng hẳn về một phía. Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại World Cup 2026, và thủ môn Unai Simón đã thiết lập kỷ lục mới về thời gian giữ sạch lưới dài nhất lịch sử giải đấu. Siêu máy tính đánh giá cơ hội vô địch của La Roja là 21,3%, xếp thứ hai sau Pháp.

Phía bên kia chiến tuyến, Bỉ lọt vào vòng này với không ít hoài nghi. Họ đã phải lội ngược dòng chật vật trước Senegal và hưởng lợi từ các quyết định VAR gây tranh cãi. Với tỷ lệ vô địch chỉ 3,6%—thấp nhất trong số 8 đội còn lại—Bỉ bị xem là đội yếu thế nhất. Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hàng công ghi 12 bàn sau 3 trận của Bỉ trước hàng thủ "bất khả xâm phạm" của người Tây Ban Nha.

3. Na Uy vs Anh: Đại chiến giày vàng tại Miami

Trận đấu tại Miami được mong chờ bởi màn đối đầu trực tiếp giữa hai chân sút hàng đầu thế giới: Erling Haaland và Harry Kane. Đây là lần đầu tiên hai ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng đối đầu nhau tại giải đấu năm nay.

Na Uy đang là đội bóng chưa từng vô địch World Cup được đánh giá cao nhất với 6,6% cơ hội đăng quang. Haaland đang có phong độ hủy diệt với 7 bàn thắng sau 4 trận, ghi bàn trong 14 trận liên tiếp cho đội tuyển. Trong khi đó, Anh (tỷ lệ vô địch 16,5%) dù sở hữu Harry Kane nhưng lại đang bộc lộ những lỗ hổng ở hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí hậu vệ phải do chấn thương và thẻ phạt. Siêu máy tính dự báo Na Uy có tới 37,7% khả năng vượt qua "Tam Sư" để tiến vào bán kết.

4. Argentina vs Thụy Sĩ: Bản lĩnh nhà đương kim vô địch

Cặp đấu cuối cùng tại Kansas City chứng kiến Lionel Messi và các đồng đội đối đầu với Thụy Sĩ. Argentina vẫn duy trì được tinh thần thép với chuỗi 11 trận bất bại tại World Cup, nhưng họ đã phải trải qua những trận đấu đầy kịch tính và kiệt sức trước Ai Cập và Cape Verde ở các vòng trước.

Với tỷ lệ giữ ngôi vương là 17,3%, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Thụy Sĩ. Siêu máy tính dự đoán khả năng giành chiến thắng của Argentina trong trận đấu này lên tới 69,1%. Thụy Sĩ, đội lần đầu lọt vào tứ kết kể từ năm 1954, được xem là có "vé vớt" với ít áp lực nhất. Họ sẽ dựa vào tốc độ của các cầu thủ trẻ như Johan Manzambi để khai thác điểm yếu từ đội hình có độ tuổi trung bình trên 30 của Argentina.

LONG KHANG