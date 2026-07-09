Pháp và ải khó khăn lớn nhất từ đầu giải

Hai đội Pháp và Morocco sẽ đá tiên phong ở vòng tứ kết, vòng đấu mà cả 4 cặp đều cân sức và khó lường khi các đội đều rất “nanh vuốt”. Nhiều người nghĩ ngay đến chiến thắng cho Pháp, nhưng e rằng nếu không thận trọng, Les Blues dễ trả giá.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Sau 5 trận đấu từ đầu giải, hàng công của Pháp đã thể hiện sự mạnh mẽ qua các mảng miếng tấn công đa dạng và số đông “thợ săn” bàn thắng qua bộ tứ Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola. Ấn tượng trong lối chơi của Pháp còn ở sự điềm tĩnh, kiên trì trong từng pha bóng, từng thời điểm chứ không nóng vội.

Bản lĩnh ấy đã được thể hiện qua trận gặp Paraguay khi đội bóng Nam Mỹ vận dụng lối chơi được cho là khá tiêu cực, cố gắng kéo trận đấu đi càng xa càng tốt. Nhìn chung, Pháp lúc này rất mạnh, họ đồng đều trong cả con người lẫn lối chơi và luôn chủ động kéo đối phương thi đấu theo ý đồ của mình.

Đối thủ của Pháp ở vòng tứ kết sẽ là đội bóng số 1 của châu Phi và không còn “núp gió” phía sau như một hiện tượng mà sẵn sàng thách thức cho mọi đối thủ. Thực lực Morocco được xây dựng qua dàn trụ cột đã nằm trong top “tứ đại anh hào” ở World Cup 2022, nay đã chín chắn để sẵn sàng viết tiếp kỳ tích.

Những thông số của hai đội trước trận “đại chiến” này cũng không quá cách biệt. Pháp đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA thì Morocco đứng sau đó 5 bậc, hàng công của Pháp ghi 13 bàn trong 5 trận vừa qua thì Morocco cũng 10 lần “xé lưới” đối phương. Quan trọng hơn cả là đội hình của Morocco đang vận hành như một khối vững chắc, tinh thần chiến đấu rất cao và hàng công của họ cho thấy khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn rất tốt.

Ở lần gặp nhau 4 năm trước, Pháp đã thắng ở trận bán kết. Cuộc gặp lại này tôi cũng nghiêng chiến thắng về cho Pháp bởi họ đang hội tụ dàn lực lượng chín mùi để sẵn sàng cho cuộc chinh phục thế giới. Đội hình của Pháp có nhiều nhân tố đủ sức để xoay chuyển cục diện trong những thời điểm khó khăn.

Morocco khó chơi hơn nhiều so với Paraguay, Paraguay chủ yếu cả trận chỉ phòng ngự và dùng tiểu xảo đá rắn nhiều hơn là chơi bóng. Morocco họ vừa phòng ngự kỷ luật khoa học họ còn vừa biết chơi tấn công khi cần thiết. Mặc dù khó khăn nhưng Pháp sẽ vượt qua nhờ vào nhiều nhân tố đặc biệt trên hàng công. Tôi đoán tỷ số 2-1.

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NGUYỄN TUẤN PHONG