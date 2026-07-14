Pháp - Tây Ban Nha: Màn so tài kinh điển rất đáng kỳ vọng

Trận bán kết 1 giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha ở vòng bán kết World Cup 2026 không chỉ là màn so tài giữa hai đội hàng đầu thế giới mà còn là cuộc đua giữa hai ngôi sao trên hàng công của hai đội. Đó là thủ lĩnh của đội tuyển Pháp Mbappe và tay săn bàn trẻ của Tây Ban Nha Yamal.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Đây là lần đầu tiên bộ đôi này gặp nhau ở World Cup, nhưng còn ở đấu trường châu Âu cả hai chân sút này đã nhiều lần gặp nhau và chân sút trẻ Yamal có duyên hơn trong khả năng săn bàn. Tại EURO 2024, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1 với một bàn thắng của Yamal. Một năm sau, tại bán kết UEFA Nations League 2025, "La Roja" tiếp tục vượt qua tuyển Pháp trong trận cầu kịch tính với tỷ số 5-4, nơi Yamal lập cú đúp còn Mbappe cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Thống kê còn chỉ ra Yamal chiếm ưu thế cả trong đối đầu ở cấp CLB khi khoác áo Barcelona. Nhìn chung, Yamal đang có nhiều điểm cộng trước cuộc đối đầu lần này. Tính hấp dẫn ở cuộc đua giữa hai chân sút trên còn ở việc hai đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp đang sở hữu hàng công rất mạnh.

Cá nhân tôi thì thích mẫu tiền đạo như Mbappe và xứng đáng để được xem như thủ lĩnh của đội tuyển Pháp hiện nay. Tầm hoạt động của Mbappe khá rộng, không chỉ nhạy bén ở khả năng săn bàn mà còn là linh hồn trên hàng công. Chân sút người Pháp còn hướng đến mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp có mặt ở trận chung kết World Cup.

Ngôi sao trẻ Yamal lại tiếp tục chinh phục hàng thủ của Pháp?

Ở bên kia sân, Yamal đang là phiên bản của Mbappe cách đây 12 năm khi lần đầu góp mặt ở World Cup 2018 năm 19 tuổi. Yamal sở hữu sức trẻ, tầm hoạt động rộng, nhạy bén mỗi khi có bóng trong vòng 16m50. Ở Yamal còn có ưu thế là xung quanh anh còn nhiều tay săn bàn đẳng cấp.

Khi mà cuộc đua giữa bộ đôi Messi - Ronaldo trên bầu trời bóng đá thế giới hẳn sẽ khép lại sau World Cup 2026 thì nhiều tay săn bàn trẻ đang vươn lên. Cuộc đối đầu giữa Yamal và Mbappe được xem là tiêu biểu cho hai phong cách bóng đá khác biệt, xứng đáng là màn so tài giữa thời điểm hiện tại và tương lai của bóng đá châu Âu.

NGUYỂN TUẤN PHONG