Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026, ngày 12-7

Hai trận còn lại của vòng tứ kết World Cup sẽ diễn ra vào ngày 12-7 với những bất ngờ chờ đón ở phía trước.

Haaland đang là nỗi khiếp sợ với tất cả các hàng phòng ngự tại World Cup 2026, mà tuyển Anh cũng không là ngoại lệ khi các hậu vệ Tam Sư đã chứng kiến "quái vật" này ở giải ngoại hạng Anh trong những năm qua. Còn tuyển Anh đang trình diễn lối đá đầy khó chịu, không hoa mỹ nhưng thực dụng và hiệu quả.

Ở trận còn lại sau hai trận... toát mồ hôi trước Cabo Verde và Ai Cập, Argentina tiếp tục thuận lợi khi gặp đối thủ vốn không được đánh giá cao là Thụy Sĩ. Nhưng ở bên kia sân, Thụy Sĩ hẳn cũng đang... cười nụ khi Argentina dường như không còn mạnh như ở 4 năm về trước.

LÊ ANH