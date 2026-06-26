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Lịch thi đấu ngày 27-6

SGGPO

Lượt trận cuối tại các bảng I, H và G sẽ diễn ra vào ngày 27-6

Lịch thi đấu ngày 27-6

Ở bảng I, trận Pháp - Na Uy sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu, trong khi ở trận còn lại Senegal và Iraq không còn quyền tự quyết suất đi tiếp khi vừa phải thắng và chờ các kết quả có lợi ở những bảng khác.

Tại bảng H, Tây Ban Nha chỉ cần 1 kết quả hòa Uruguay cũng đủ giành vé đi tiếp, trong khi Cabo Verde đang có cơ hội viết tiếp lịch sử nếu thắng Saudi Arabia để giành vé vào vòng 1/16.

Tình thế của Bỉ ở bảng G cũng nguy hiểm khi với 2 điểm trong tay, đại diện châu Âu buộc phải thắng New Zealand mới hy vọng vào vòng tiếp theo; trong khi Iran dù đang đứng nhì bảng như với 2 điểm và lại gặp Ai Cập thì sẽ lắm thử thách.

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