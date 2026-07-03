WORLD CUP 2026

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu ngày 4-7 World Cup 2026

SGGPO

Ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1/16 sẽ chờ đợi Messi ghi sâu kỷ lục cùng đội tuyển Argentina.

Lịch thi đấu ngày 4-7 World Cup 2026

Vòng này, Argentina sẽ gặp Cape Verde, đội được xem là hiện tượng ở vòng đấu bảng khi gây khó khăn cho các đội bóng lớn Tây Ban Nha, Uruguay.

Hai trận còn lại khá cân sức, Australia gặp Ai Cập còn Colombia sẽ so tài cùng Ghana.

LÊ ANH

Từ khóa

Cape Verde Ghana Ai Cập Colombia Argentina Vòng bảng Tây Ban Nha Australia Hiện tượng Đội bóng

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