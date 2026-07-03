Lịch thi đấu ngày 4-7 World Cup 2026

Ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1/16 sẽ chờ đợi Messi ghi sâu kỷ lục cùng đội tuyển Argentina.

Vòng này, Argentina sẽ gặp Cape Verde, đội được xem là hiện tượng ở vòng đấu bảng khi gây khó khăn cho các đội bóng lớn Tây Ban Nha, Uruguay.

Hai trận còn lại khá cân sức, Australia gặp Ai Cập còn Colombia sẽ so tài cùng Ghana.

LÊ ANH