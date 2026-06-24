WORLD CUP 2026

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu ngày 25-6 World Cup 2026

SGGPO

Lượt trận cuối vòng bảng sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 25-6 với các trận đấu ở bảng A, B và C

Lịch thi đấu ngày 25-6 World Cup 2026

Các trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ ở mỗi bảng để giữ tính khách quan.

Ở bảng B, đội đồng chủ nhà Qatar sẽ gặp Thụy Sĩ mà chỉ cần hòa thì hai đội chắc chắn suất đi tiếp.

Ở bảng A, Hàn Quốc (3 điểm) chỉ cần hòa Nam Phi (1 điểm) thì cũng đạt điểm an toàn để đi tiếp. Trong khi CH Czech (1 điểm) cần phải thắng Mexico (6 điểm) để tự quyết tấm vé đi tiếp cho mình.

Còn tại bảng C, Brazil (4 điểm) sẽ gặp Scotland (3 điểm) để tranh vé trực tiếp vào vòng 1/16; Morocco cũng có 4 điểm nhưng thong dong hơn khi gặp đội cưới bảng Haiti chưa có điểm nào.

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CH Czech Haiti Thong dong Marốc Tự quyết Scotland Qatar Nam Phi Mexico Thụy Sĩ

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