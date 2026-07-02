WORLD CUP 2026

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu ngày 3-7 World Cup 2026

SGGPO

Ngoại trừ trận Thụy Sỹ - Algeria khá cân sức, hai trận còn lại bất ngờ khó xảy ra với đội hình vượt trội về chất lượng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu ngày 3-7 World Cup 2026

Đối thủ của Tây Ban Nha ở vòng 1/16 là đội tuyển Áo. Trong khi đó Bồ Đào Nha sẽ so tài tài cùng Croatia.

Ronaldo đang có hy vọng kiếm thêm bàn thắng để làm dày bản thành tích của mình qua 6 kỳ World Cup đã góp mặt.

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LÊ ANH

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