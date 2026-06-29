Lịch thi đấu ngày 30-6 World Cup 2026

Cả 3 trận của ngày 30-6 đều được trông chờ khi có nhiều ứng viên vô địch ra sân. Đáng chú ý là cả châu Á hướng về trận Brazil - Nhật Bản cùng hy vọng những "Samurai xanh" sẽ tạo cơn địa chấn.

Ngay sau trận Brazil - Nhật Bản là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay mà nhiều thử thách tiềm ẩn chờ đón đại diện đến từ châu Âu.

Cân sức nhất là cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Morocco mà đội bóng đến từ châu Phi sẵn sàng tạo bất ngờ.

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LÊ ANH