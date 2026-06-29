WORLD CUP 2026

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu ngày 30-6 World Cup 2026

SGGPO

Cả 3 trận của ngày 30-6 đều được trông chờ khi có nhiều ứng viên vô địch ra sân. Đáng chú ý là cả châu Á hướng về trận Brazil - Nhật Bản cùng hy vọng những "Samurai xanh" sẽ tạo cơn địa chấn.

Lịch thi đấu ngày 30-6 World Cup 2026

Ngay sau trận Brazil - Nhật Bản là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay mà nhiều thử thách tiềm ẩn chờ đón đại diện đến từ châu Âu.

Cân sức nhất là cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Morocco mà đội bóng đến từ châu Phi sẵn sàng tạo bất ngờ.

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Paraguay Marốc Chờ đón Chạm trán Châu Phi Tiềm ẩn Hà Lan Brazil Thử thách Nhật Bản

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn