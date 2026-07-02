HLV Trần Minh Chiến: "Bồ Đào Nha cần thận trọng trước những 'gã thợ săn' Croatia"

Dù được đánh giá cao hơn, đội tuyển Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ có một trận đấu đầy giông bão trước một Croatia già rơ và bản lĩnh tại vòng 1/16 World Cup 2026. Theo HLV Trần Minh Chiến, Bồ Đào Nha dễ trả giá nếu không có những điều chỉnh ở việc bố trí đội hình.

HKV Trần Minh Chiến dự đoán trận Bồ Đào Nha - Croatia có thể kéo dài sang loạt sút luân lưu 11m.

“Cho đến thời điểm hiện tại, Bồ Đào Nha vẫn chưa thể hiện được vị thế của một ứng cử viên cho chức vô địch. Màn trình diễn của "Selecao châu Âu" tại vòng bảng tương đối mờ nhạt. Khúc khải hoàn duy nhất của họ là chiến thắng trước Uzbekistan – một đối thủ dưới cơ, do đó chưa thể phác họa rõ nét những điểm mạnh nhất của tập thể này”, HLV Trần Minh Chiến nhận xét.

Bước vào vòng 1/16, Bồ Đào Nha hiển nhiên vẫn được xếp vào cửa trên. Tuy nhiên, kịch bản về một cuộc "lật đổ" hoàn toàn có thể xảy ra khi đoàn quân của HLV Roberto Martínez chưa cho thấy những ưu thế quá rõ ràng trước Croatia.

HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Bồ Đào Nha sở hữu một đội hình có chiều sâu, đặc biệt là khu trung tuyến cực mạnh với sự góp mặt của Bruno Fernandes và Vitinha. Dù vậy, bài toán hóc búa nhất của đội bóng này lại nằm ở vị trí của siêu sao 41 tuổi – Cristiano Ronaldo. Khi phải đối đầu với hàng phòng ngự đầy rẫy những cái tên lão luyện và mưu mẹo bên phía Croatia, Ronaldo sẽ rất dễ bị phong tỏa, tương tự như kịch bản trong các cuộc đối đầu với CHDC Congo hay Colombia ở vòng bảng.

Việc bố trí Ronaldo đá ở vị trí nào, hay thậm chí có nên điền tên anh vào đội hình xuất phát hay không, chắc chắn là một "cơn đau đầu dễ chịu" nhưng đầy rủi ro của HLV Martínez”.

Ronaldo sẽ gặp nhiều thử thách trước hàng thủ dày dạn kinh nghiệm của Croatia.

Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Croatia vẫn duy trì phong thái... đủng đỉnh và lạnh lùng như giải đấu 4 năm trước. Họ khởi đầu chiến dịch World Cup bằng trận thua "chóng mặt" 2-4 trước đội tuyển Anh. Thế nhưng, bản lĩnh đã giúp Modric và các đồng đội nhanh chóng lấy lại thăng bằng bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Panama và Ghana. Dù chỉ thắng với các tỷ số tối thiểu, nhưng chừng đó là vừa đủ để Croatia giành tấm vé trực tiếp vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng.

“Lối chơi của Croatia vẫn giữ nguyên sự khó chịu đặc trưng cùng bản lĩnh trận mạc đáng nể. Họ biết cách nổ súng trong cả 3 trận vòng bảng. Hiện tại, Luka Modrić và Mateo Kovačić tiếp tục là điểm tựa vững chắc, điều tiết toàn bộ lối chơi của Croatia ở khu trung tuyến”, HLV Trần Minh Chiến phân tích.

Cuộc chiến ở khu vực trung tuyến "Chìa khóa" của cuộc so tài thượng đỉnh này chắc chắn sẽ nằm ở khu vực giữa sân. Đó là nơi diễn ra màn đọ sức trực tiếp giữa Luka Modrić và Bruno Fernandes – hai ngòi nổ nguy hiểm nhất, lĩnh xướng hệ thống tấn công của đôi bên. Đội nào kiểm soát được khu trung lộ sẽ nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Đây sẽ là một trận cầu vô cùng cân tài cân sức. Với tính chất thực dụng của vòng loại trực tiếp, không loại trừ khả năng hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ, hoặc thậm chí phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m đầy may rủi.

QUỐC CƯỜNG