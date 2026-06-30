HLV Nguyễn Tuấn Phong đoán Pháp sẽ thắng cách biệt trước Thụy Điển

Hai cú ngã không thể đau hơn của Hà Lan và Đức, thậm chí cả Brazil cũng phải… toát mồ hôi ở loạt trận vòng 1/16 vừa qua sẽ làm cho các ứng viên vô địch còn lại thêm thận trọng. Thể thức loại trực tiếp, “tính sổ” chỉ sau 1 trận ẩn chứa sự quyết liệt hơn nhiều so với vòng bảng.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Ngày 1-7, đến lượt hai cái tên “nanh vuốt” khác nhập cuộc ở vòng knock-out là đội tuyển Anh và Pháp. Nếu như Anh có phần nhẹ gánh khi chỉ gặp CHDC Congo thì Pháp có phần nhọc sức hơn khi gặp Thụy Điển. Nhọc sức, nhưng tương quan lực lượng hai đội thì Thụy Điển khó mà cản bước thầy trò HLV Deschamps.

HLV Nguyễn Tuấn Phong đánh giá: “Tôi nghĩ Thụy Điển sẽ phải đá thủ ở trận này chứ không mạo hiểm tấn công trước Pháp có nhiều tay săn bàn đẳng cấp. Qua 3 trận vòng bảng, hệ thống phòng ngự của Thụy Điển để lộ những điểm yếu và lọt lưới đến 7 bàn. Chỉ riêng trận gặp Hà Lan đã thủng lưới đến 5 lần. Thế nên, nếu không gia cố xung quanh vòng 16m50, đội bóng Bắc Âu này sẽ phải trả giá”.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Phong, đội tuyển Pháp đang đang có được lứa cầu thủ đẹp nhất trong 10 năm qua. Đội hình này đã tỏa sáng ở World Cup 2022 và nay đang đạt độ chín để tiếp tục cuộc chinh phục. “Nhìn vào thành tích của bóng đá Pháp từ năm 1998 đến nay hẳn ai cũng giật mình, qua 7 vòng chung kết thì có đến 4 lần họ tiến đến trận chung kết (1998, 2006, 2018 và 2022) với 2 lần vô địch. Điều đó càng khẳng định sức mạnh và sự ổn định của bóng đá Pháp ở thời điểm hiện tại”, ông Phong nhấn mạnh.

Pháp đang sở hữu hàng công rất hùng hậu.

Sở hữu tay săn bàn trẻ, khỏe như Mbappe; ông Deschamps còn có trong tay những Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola... là quá đủ để người hâm mộ đội tuyển Pháp thắp sáng thêm niềm tin tiến xa của đội nhà ở World Cup lần này.

“Tôi chọn cửa thắng cho Pháp với cách biệt 2 bàn. Dự đoán: 2-0”, cựu HLV Sài Gòn FC nói.

QUỐC CƯỜNG