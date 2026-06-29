Thách thức quá lớn cho cả Nhật Bản và Brazil

Vòng đấu bảng được ví như cuộc sàng lọc đợt 1 và có đến 7 đội châu Á không qua được vòng đấu này. Sự thử thách đầy khắc nghiệt, chứng kiến nhiều nỗ lực nhưng cũng là điều tất yếu từ những sự chia tay của Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia… Bên cạnh đó là Australia và nhất là Nhật Bản hiên ngang vào vòng đấu knock-out.

Ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên (1/16), Nhật Bản đã so tài cùng “ông kẹ” Brazil. Thử thách rất lớn cho Nhật Bản và theo tôi thì cả Brazil cũng cẩn thận nếu không sẽ xuất hiện “địa chấn” ngay từ vòng này khi nhìn vào kinh nghiệm của Hà Lan ở vòng bảng.

Nhật Bản không còn là hiện tượng, đội bóng có thể tạo bất ngờ như những kỳ World Cup trước mà họ mạnh thực sự, đồng đều và sẵn sàng chinh phục.

Khu vực châu Á còn có thêm Australia kịp vượt qua vòng bảng, vòng 1/16 họ gặp Ai Cập là khá cân sức bởi dù sao trình độ bóng đá và thể hình của Australia tương tự như các đội châu Âu. Những thể hiện ở vòng bảng của họ không quá nổi trội nhưng cũng là cú chạy đà cần thiết cho vòng 1/16. So với Nhật Bản thì Australia rõ ràng là nhẹ áp lực hơn ở vòng 1/16.

Theo tôi thì phài đến vòng 1/8, World Cup mới chứng kiến các cặp đấu cân sức, hấp dẫn về chuyên môn ở những cuộc so tài nảy lửa. Vòng 1/16 vẫn còn nhiều cặp đấu chênh lệch đẳng cấp khi mà FIFA mở điều lệ có 8 suất vớt để tăng thêm số trận đấu cho giải lần này.

Hà Lan – Morocco, Bỉ - Senegal, Brazil – Nhật Bản là những trận tiềm ẩn bất ngờ, dễ xảy ra “địa chấn” cho các đại diện châu Âu cũng như Neymar và các đồng đội. Những trận còn lại bất ngờ khó xảy ra.

NGUYỄN TUẤN PHONG