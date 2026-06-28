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Góc chuyên gia

Kinh nghiệm quốc tế sẽ là điểm cộng cho Canada trong cuộc so tài cùng Nam Phi

SGGPO

Khi xác định đối thủ của vòng 1/16, tôi nghĩ là cả Canada lẫn Nam Phi đều… thở phào khi gặp đối thủ không quá nặng ký ở vòng này. Canada tương đối nhỉnh hơn, nhưng việc rời sân nhà để sang Mỹ đá cũng có chút vấn đề để đội bóng này thích nghi.

Kinh nghiệm quốc tế sẽ là điểm cộng cho Canada trong cuộc so tài cùng Nam Phi

Về chuyên môn, trận này có thể có chất lượng không cao bằng những trận Pháp – Thụy Điển, Hà Lan – Morocco hay Brazil – Nhật Bản khi trình độ các đội đã thể hiện ở 3 trận vòng bảng. Nhưng tính hấp dẫn, quyết liệt hẳn có thừa bởi “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Canada trải qua vòng bảng đầy thuận lợi để sẵn sàng ở mức cao nhất trong cuộc so tài với Nam Phi. Điểm cộng ở thực lực của Canada là họ có thủ lĩnh Tajon Buchanan đang đạt phong độ cao trong vai trò điều tiết thế trận. Đội hình Canada năm nay khá đồng đều, cự ly các tuyến giữ được sự ổn định và hàng công biết cách tận dụng tốt cơ hội ghi bàn.

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Ở bên kia sân, trận này Nam Phi sẽ có sự trở lại của Mokoena, Sithole. Nhưng xét toàn cục thì Nam Phi có phần lép vế so với Canada. Sức mạnh của Nam Phi là ở thể lực, sự thoải mái về tâm lý sẽ gây nhiều khó khăn cho Canada. Hạn chế của Nam Phi ở hàng tấn công không mạnh nên cần phải chắt chiu ở những cơ hội ít ỏi có được trong trận này.

Về tổng thể, Canada có những ưu thế nhất định. Kinh nghiệm quốc tế cùng khả năng tạo đột biến từ những trụ cột trong đội hình, nhất là các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu sẽ giúp Canada tạo bước ngoặt ở trận này.

Tôi đoán Canada thắng trong giờ đấu chính.

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NGUYỄN TUẤN PHONG

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Tajon Buchanan Trận Pháp Toàn cục Nam Phi Marốc Canada Chắt chiu Cao Bằng Cơ hội ghi bàn Lép vế

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