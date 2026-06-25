Nhật Bản xứng danh là đội hàng đầu của châu Á

Qua hai lượt trận, Nhật Bản là đội bóng gây ấn tượng mạnh với người xem. Họ càng đá càng hay và thể hiện được vai trò của đội bóng đang là số 1 của châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhật Bản tạo ấn tượng mạnh nhất trong các đại diện châu Á từ đầu giải đến nay.

Theo tôi, Nhật Bản là đại diện sáng cửa nhất của bóng đá châu Á để tiến xa ở thời điểm hiện tại. Qua hai lượt trận, họ cho thấy sự ổn định cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Nhật Bản sở hữu hệ thống chiến thuật hiện đại, khả năng kiểm soát thế trận tốt và tính tổ chức rất cao.

Nếu chỉ xét các đội tuyển châu Á, Nhật Bản vẫn là đội gây ấn tượng mạnh nhất. Điều làm tôi đánh giá cao Nhật Bản không chỉ là kết quả mà còn là cách họ thi đấu. Họ kiểm soát không gian rất tốt, tổ chức pressing đồng bộ, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý. Quan trọng hơn, Nhật Bản không còn thi đấu với tâm lý của một đội bóng cửa dưới mà sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đội tuyển hàng đầu thế giới.

Iran còn nguyên cơ hội đua tranh, nhưng cần cải thiện hiệu quả từ hàng tấn công.

Ở phạm vi toàn giải, tôi đánh giá Argentina, Pháp, Đức và Nhật Bản là những đội để lại dấu ấn chuyên môn rõ nét nhất sau hai lượt trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Nhật Bản hoàn toàn có thể trở thành đội bóng châu Á tiến sâu nhất tại World Cup 2026. Đó sẽ không còn là bất ngờ mà là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản, lâu dài và rất khoa học của bóng đá Nhật Bản.

Tiếp đến là Australia, đội cũng đang nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh vé đi tiếp. Đây là đội bóng có nền tảng thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và rất thực dụng trong những trận đấu lớn. Nếu duy trì được sự ổn định, Australia hoàn toàn đủ khả năng góp mặt ở vòng knock-out.

Hàn Quốc đánh mất lợi thế sau trận thua Nam Phi 0-1

Đối với Iran, cơ hội vẫn còn nguyên khi họ đang cạnh tranh suất trực tiếp vào vòng 1/16 ở lượt trận cuối. Iran có hàng phòng ngự rất chắc chắn, nhưng cần cải thiện hiệu quả dứt điểm để chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Hàn Quốc, dù thất bại trước Nam Phi, vẫn chưa hết cơ hội.

Với thể thức mới của World Cup 2026, các đội xếp thứ ba có thành tích tốt vẫn có thể giành quyền đi tiếp. Tôi cho rằng Hàn Quốc vẫn còn hy vọng nếu các kết quả ở những bảng đấu khác diễn biến thuận lợi. Trong khi đó, Saudi Arabia vẫn còn cơ hội về lý thuyết nhưng tình thế khá khó khăn. Họ cần giành chiến thắng ở lượt trận cuối và chờ những kết quả có lợi.

Còn Qatar, Iraq, Jordan và Uzbekistan gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out. Tuy vậy, sự hiện diện của nhiều đại diện châu Á tại World Cup vẫn cho thấy sự phát triển tích cực của bóng đá khu vực trong những năm gần đây.

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ĐINH HỒNG VINH