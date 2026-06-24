Giá trị của những ngôi sao lớn

Sau lượt trận thứ hai, Argentina và Pháp tiếp tục khẳng định vị thế của những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Cả hai đều giành chiến thắng thuyết phục, giữ sạch lưới và cho thấy sự ổn định rất cao trong cách vận hành lối chơi.

Messi tiếp tục là điểm nhấn với một bàn thắng quan trọng trong vai trò "đầu tàu", giúp Argentina giành trận thắng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị của anh hiện nay không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn mà còn ở cách tạo ảnh hưởng lên lối chơi. Messi không còn phải gánh vác toàn bộ hệ thống tấn công như trước, nhưng vẫn luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm để tạo ra khác biệt. Argentina lúc này là họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi, nhưng vẫn sở hữu Messi ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó Pháp có một trận đấu không dễ dàng trước Iraq. Sự khác biệt nằm ở chất lượng đội hình và khả năng duy trì sự kiên nhẫn. Pháp kiểm soát bóng tốt, liên tục kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương và tăng tốc đúng thời điểm để tạo ra khác biệt. Điểm mạnh nhất của Pháp vẫn là khả năng chuyển đổi trạng thái. Mỗi khi giành lại bóng, họ có thể đưa bóng lên phía trước với tốc độ rất cao và tạo ra áp lực lớn lên hàng phòng ngự đối phương.

Mbappé tiếp tục ghi bàn và khẳng định vai trò thủ lĩnh trên hàng công. Nếu Messi tạo khác biệt bằng tư duy chiến thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp, thì Mbappé tạo ra ảnh hưởng bằng tốc độ, sức mạnh và khả năng xuyên phá trực diện. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung của đối phương, anh có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Sau hai lượt đấu, Argentina và Pháp đang là hai đội thể hiện sự ổn định cao nhất giải. Argentina gây ấn tượng bằng khả năng kiểm soát thế trận, sự cân bằng giữa các tuyến và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, Pháp nổi bật với tốc độ chuyển đổi trạng thái, chiều sâu đội hình và sức mạnh tấn công. Messi và Mbappé tiếp tục ghi bàn, nhưng quan trọng hơn, họ vẫn là những thủ lĩnh chuyên môn có khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm đội bóng cần nhất.

ĐINH HỒNG VINH