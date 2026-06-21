Iran khó gây bất ngờ trước “Quỷ đỏ”

Loạt trận đầu tiên được xem như khúc dạo đầu, kết quả toàn hòa ở bảng G không quá bất ngờ khi Bỉ và Ai Cập vốn là những đội cân sức, cùng được đánh giá “kèo trên” ở bảng này. Tương tự như vậy là Iran và New Zeland cũng chỉ được dự báo cạnh tranh vị trí thứ ba.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Sau màn dạo đầu với 1 điểm đầy khích lệ nhưng cũng nhiều tiếc nuối, Iran liệu sẽ tiếp tục lối chơi đầy quả cảm và có kết quả tích cực ở trận đấu thứ hai? Để tái hiện điều đó trước đội tuyển Bỉ vào ngày 22-6, tôi nghĩ là khó bởi những mảng miếng chiến thuật đã được các đội phơi bày qua lượt trận đầu tiên. Ngoài yếu tố tinh thần thi đấu, Iran không cho thấy điểm nào đủ mạnh để so sánh với Bỉ.

Tâm điểm của trận này là màn thể hiện của Bỉ như thế nào thôi. Vấn đề của Bỉ là tính hiệu quả ở hàng tấn công cho dù họ sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp như Lukaku, Bruyne. Lực lượng hùng hậu, có thời điểm đứng trong top đầu bảng xếp hạng FIFA nhưng hai ngày hội lớn gần đây ở World Cup 2022 và EURO 2024, tuyển Bỉ đều bị loại từ sớm càng gây sức ép về mặt tâm lý cho họ ở giải lần này. Nhất là vừa bị Ai Cập cầm hòa ở trận ra quân.

Bỉ ít nhiều sẽ gặp khó từ một Iran vốn nhập cuộc với tinh thần cao độ, nhưng chỉ bấy nhiêu e là chưa “đủ đô” để Iran có thể ngăn chận hành trình của đội tuyển Bỉ khi chất lượng đội hình Bỉ vượt trội. Ngoài ra, đội hình Bỉ có nhiều nhân tố khả năng xoay chuyển tình thế trên sân. Họ hoàn toàn khác so với New Zealand mà Iran đã gặp hôm ra quân, nên khó cho Iran gây bất ngờ.

Dự đoán: Bỉ thắng 3-1

ĐOÀN MINH XƯƠNG